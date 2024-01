Auch nach der Landung des Rückflugs aus Amerika fliegt Jared Grey derzeit munter weiter - einen sportlichen Höhenflug. Der Jugend-Nationalspieler segelt seit der USA-Reise der Urspringer Klosterequipe im Dezember an den Pazifik auf einer Erfolgswelle. So war der 18-Jährige unter der Woche nicht nur maßgeblich am 67:61-Erfolg des NBBL-Teams gegen Liga-Primus Ludwigsburg beteiligt, sondern heimste beim jüngsten Auftritt des Team Ehingen Urspring in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB gegen den TSV Tröster Breitengüßbach auch noch die Belobigung als „Player of the Game“ ein.

Beim wichtigen 78:75-Auswärtssieg stach der NBBL-Youngster aus einer kompakten guten Teamleistung individuell nochmals einen Zacken hervor. Mit 15 Punkten war er zweitbester Scorer des Team Ehingen Urspring und trug maßgeblich zum vorentscheidenden Lauf im dritten Viertel bei. Er blieb ohne Fehlwurf aus dem Feld und konnte auch in der Defensive dem Spiel mit drei Steals und einem Block seinen Stempel aufdrücken. Für diese starke Leistung gab es auch von Head-Coach Johannes Hübner nach dem Spiel anerkennende Worte: „Jared fliegt gerade ganz gut“, lobte der Trainer das Talent augenzwinkernd. Nach einem verschlafenen Beginn (11:19-Rückstand nach dem ersten Viertel) „hat er das Spiel für uns gestartet - sein Dreier aus der Ecke war für uns der Kickstart. In der zweiten Halbzeit habe ich ihn dann auch starten lassen, weil er bis dahin so gut war - anschießend hat er das Team sogar kurzzeitig getragen, das war schon sehr stark!“

„Ein schwerer Gegner!“

Bereits im letzten Heimspiel des Team Ehingen Urspring vor der USA-Reise Mitte Dezember hatte Jared Grey mit 17 Punkten seine derzeit gute Form unter Beweis gestellt - auch wenn er die damalige 88:95-Niederlage damit nicht verhindern konnte. Beflügelt von den Erfahrungen und Erlebnissen aus Amerika soll nun allerdings beim ersten Heimspiel des Jahres am Samstag, 13. Januar (Tip-Off: 18 Uhr), gegen die Hessing Kangaroos BG Leitershofen möglichst der nächste Sieg folgen und der Höhenflug weiter anhalten. Da verwundert es auch nicht, dass das 2,01 Meter große Basketball-Talent selbstbewusst bekennt: „Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, nach meiner Zeit in Urspring in den Staaten zu spielen. Vor allen Dingen, nachdem wir die Colleges besucht haben und ich dort die Möglichkeit hatte, mich vor Ort nochmals auf einer Bühne zu präsentieren, die näher an den dortigen Coaches dran ist. Das ist sicher eine gute Option für mich!“

Zunächst steht allerdings in der Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium das nächste Heimspiel in der ProB gegen Leitershofen auf dem Plan. Und Head-Coach Johannes Hübner warnt: „Ein schwerer Gegner, die haben am letzten Spieltag Ludwigsburg geschlagen!“ Ein Indiz dafür, wie spannend es derzeit in der Süd-Gruppe der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB zugeht: Aktuell trennt den Tabellendritten Ludwigsburg vom Tabellenzehnten Fellbach gerade einmal ein Sieg. Ganz vorne haben sich mit Rhöndorf und Erfurt zwei Teams abgesetzt, die durchaus konstanter als die Konkurrenten agieren, aber mit jeweils bereits drei Niederlagen auch alles andere als einen Durchmarsch durch die Liga tätigen. „Und hinten im Tableau stehen vier Teams, die zwar aktuell ein wenig den Anschluss an die Play-Off Plätze verloren haben, aber eben auch zu jeder Zeit fähig sind, jeden Gegner in der Liga zu schlagen“, warnt man in dieser Woche umgekehrt allerdings auch bei der BG Leitershofen vor dem kommenden Gegner und meint damit das Team Ehingen Urspring. „Wir müssen wirklich alles geben, um zu gewinnen und von der ersten Minute an aggressiv um jeden Ball kämpfen“, ergänzt BG-Coach Emanuel Richter im Vorfeld der Partie.

Head-Coach Johannes Hübner seinerseits setzt auf das durch den ersten Auswärtssieg der Saison dazugewonnene Selbstvertrauen: „Wir versuchen zuhause natürlich gleich nachzulegen!“ Bereits unter der Woche richtete der Trainer seinen Blick akribisch auf die kommende Aufgabe und betonte: „Im Hinspiel (71:83-Auswärtsniederlage - Anmerkung der Redaktion) waren wir drei Viertel lang sehr gut, haben im vierten Viertel dann aber doch noch die Führung verspielt - wir werden uns aber nochmal genau anschauen, was da gut lief“, um beim Rückspiel nun möglichst den Sieg dann auch über die Ziellinie zu bringen.