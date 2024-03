„Die Pause hat gut getan - wir konnten Kraft tanken und gehen jetzt wieder frisch ans Werk“, gibt sich Head-Coach Johannes Hübner nach der Länderspielpause optimistisch. Am Samstag, 2. März, reist das Team Ehingen Urspring nach Speyer. Das nächste Schlüsselspiel im Abstiegskampf.

Gegen den Tabellennachbar aus Rheinland-Pfalz, der allerdings schon acht Punkte enteilt ist, soll der Saison-Schlussspurt eingeläutet werden: „Das Ziel ist ganz klar ein Sieg“, ergänzt Hübner. Im Hinspiel schnupperte das Team Ehingen Urspring in der Zweiten Basketball Bundesliga ProB bereits an einem Sieg gegen die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer. In der Schlussminute hatte man seinerzeit beim Stand von 88:90 die Chance auf den Ausgleich, vergab den Wurf allerdings knapp und musste sich mit 88:95 geschlagen geben. „Klar war das ärgerlich“, blickt der Trainer zurück, um dennoch Positives aus dem Dezember-Spiel zu ziehen: „Ich habe mir das ganze Spiel nochmals im Video-Studium angesehen und einige Schlüsse daraus gezogen - taktisch war da schon einiges Gutes von uns dabei.“

Fehlen werden Johannes Hübner bei dem Streben nach dem sechsten Saisonsieg allerdings die verletzten Joel Lungelu und Pablo Estelle, der Einsatz von Philip Schneck war am Freitag noch fraglich. Tipoff in Speyer ist um 19.30 Uhr, verfolgen lässt sich das Auswärtsspiel auch per Youtube-Livestream.