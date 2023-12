Hilfestellung für Studien- und Berufswahl

Hilfestellung für die Studien- und Berufswahl hat es an der Urspringschule gegeben. Schließlich gilt auch hierbei das Drum-prüfe-wer-sich-ewig-Bindet. Neben Behörden-, Universitäts- und Unternehmensvertretern berichteten vier ehemalige Urspringer, die in den vergangenen zehn Jahren die Schule verlassen haben, über ihr Studium. Große Freude über die Handreichung kam unter den Jugendlichen naturgemäß nicht auf, zumal die Veranstaltung abseits der Unterrichtszeit an einem Samstagnachmittag zu absolvieren war. Erstaunte Gesichter stellten sich zumindest am Stand der Zollbehörde durch einen Löwenkopf ein, der für die Vielfalt der Arbeit an Flughäfen und die Entdeckung ganz unterschiedlicher Schmuggler steht.

Lehrerin Dunja Hebestreit moderierte die Vorstellungsrunde der Arbeitgeber. Schulleiter Rainer Wetzler begrüßte die Teilnehmer der Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Ehingen-Alb-Donau organisiert wurde. Verpflichtet waren alle Schüler letztlich, mit „vier Häkchen“ nachzuweisen, dass sie sich individuell informiert haben. Drei Alt-Urspringer berichteten über ihr Studienfach und Max Ebert, der 2021 Urspring verließ, gleich über das gesamte Studienangebot der Zeppelin Universität Friedrichshafen. Dort lesen sich die Studienfächer zwar in englischer Sprache (Sociology, Politics & Economics, Administration & International Relations, Corporate Management & Economics and Communication, Culture & Management), doch unterrichtet wird auf Deutsch.

Etwas anders sieht es in Merle Posovszkys Psychologiestudium aus. Sie berichtete über die Fachliteratur in englischer Sprache. Interessant war ihre Begründung dazu: Es sei eine junge Wissenschaft, deshalb wären die Bücher auf Englisch. Sigmund Freud hin und C.G. Jung her, die Alt-Urspringerin versprach, Studierende würden sich rasch einlesen, obwohl der gefragte Wortschatz zuerst weit über das Schulenglisch hinausgehe. Merle Posovszky, die 2020 Urspring verließ, schilderte in ihrem halbstündigen Vortrag wie im Nebenraum ihre Kollegin der Technischen Biologie, die allerdings nicht namentlich genannt werden möchte, den Aufbau des Studiums. In der Psychologie sind 180 ETCS-Punkte, drei Pflichtpraktika und 30 Versuchspersonenstunden bei Mitstudenten erforderlich. „Jedes Praktikum ist gut für euer seelisches Wohlbefinden“, sagte die Alt-Urspringerin vor einer großen Zuhörerschaft. Sie studiert an der Universität Ulm.

Alt-Urspringer Max Bezold, der 2019 seine Zeit in Urspring beendete, berichtete über sein Humanmedizinstudium ebenfalls in Ulm. Er brachte zum Berufsinformationstag seinen Vater Guntram Bezold mit, der Hautarzt und Privatdozent ist. Von der Universität Reutlingen kam sogar ein Professor nach Urspring, um über die Studiengänge International Fashion Business, Textiles Ingenieurwesen, Fashion and Textile Design sowie Transportation Interior Design zu informieren. Dazu passend lieferte Designerin Jutta Lorch von Hugo Boss Informationen zum Musterdesign. Beides liegt für Urspring recht nahe, denn parallel zum Schulunterricht kann an dem Gymnasium in den höheren Klassen eine Ausbildung im Schneiderhandwerk absolviert werden.

Bekanntlich sind in Urspring zudem Schreiner- und Feinwerkmechanikerausbildungen möglich. Das Ehinger Liebherrwerk warb beim Berufsinformationstag ebenfalls für sich. Weitere Informationen gab es von der ADK GmbH über kaufmännische, technische, pflegerische Ausbildungen, der AVS Aggregatebau, Bayer Reisen, Bundesagentur für Arbeit, dem Laupheimer Standort von Burgmaier Technologies, Erdgas Südwest, Sappi Papiertechnologie, Stöhr Logistik, Tries Hydraulikelemente, der VR-Bank Alb-Blau-Donau, dem Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg über Freiwilligendienst, Ausbildungen, Duales Studium und nicht zuletzt von der Bundeswehr, die von ihrem Vertreter als „weltweit agierendes Unternehmen“ angepriesen wurde.

Global Education Tumulka aus München informierte über Auslandsaufenthalte für Jugendliche in englischsprachigen Ländern, Frankreich und Spanien. Einen Einblick gab zudem in die Arbeit der Neu-Ulmer Werbeagentur Qunci. In dieser Werbeagentur macht Mitinhaberin Jessica Rupp, die zwei Kinder in Urspring unterrichten lässt, im „Bewerbungs-Salon“ passgenaue Bewerbungen. Gegenüber der SZ verriet sie einige Tricks: Natürlich müsse die Internetseite des potenziellen Arbeitsgebers genauestens studiert werden. Die Farben des Unternehmens sollten sich in der Bewerbung wiederfinden, die mit keinem langweiligen Standardsatz beginnen sollte. Stets soll der Ansprechpartner herausgefunden und die Anrede darauf abgestimmt werden, ließ Jessica Rupp wissen.

Für Schulleiter Rainer Wetzler (62) war es voraussichtlich der letzte Berufsinformationstag in seiner jetzigen Funktion. Die Schulleiterstelle ist bereits ausgeschrieben. Wetzler plant den Umstieg auf den Posten des Stiftungsleiters, um den Nachfolger oder die Nachfolgerin bei der Übernahme und Eingewöhnung zu unterstützen. Wetzler erinnerte gegenüber der SZ, dass seiner Vorgängerin vor fast einem Jahrzehnt von heute auf morgen gekündigt worden war und damals eine Lücke entstand, die beim nächsten Wechsel vermieden werden soll. Spätestens zum Schuljahresbeginn 2024/25 soll die Urspringschule einen neuen Schulleiter beziehungsweise eine neue Schulleiterin bekommen.