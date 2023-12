Nach ligenübergreifend zuletzt drei bitteren Last-Minute-Niederlagen innerhalb von einer Woche für die Basketballer aus Urspring (in der NBBL per Buzzer-Beater 71:72 gegen Chemnitz sowie in der ProB nach Verlängerung 100:103 gegen Ludwigsburg und kurz vor Schluss gegen Speyer mit 88:95), sorgte das Team Urspring sowohl in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) wie auch in der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) am Sonntag mit überzeugenden Siegen für einen versöhnlichen Jahresabschluss.

In der heimischen Junge-Halle in Urspring kam das U19-Team des Basketball-Internats gegen Medipolis SC Jena zu einem ungefährdeten 89:69-Erfolg. Nach den zunächst ausgeglichenen ersten zehn Minuten (18:14), drehte die Mannschaft von Coach Oliver Heptner im zweiten Viertel auf und setzte sich vorentscheidend mit 19 Punkten ab (46:27/20.). Leonhard Laar sorgte per Buzzer-Beater von jenseits der Drei-Punkte-Linie zum Ende des dritten Viertels dafür, dass das Team Urspring mit dem komfortablen 20-Punkte-Vorsprung letztlich auch entspannt ins Schlussviertel gehen konnte. Dort hielt das Team um Topscorer Pablo Estelle (15 Punkte) Jena weiter konstant auf Distanz und siegte am Ende mit 89:69. Ein echter Big Point, durch den die Kloster-Equipe in der Tabelle an den Thüringern vorbeiziehen konnte. Damit überwintern die U19-Klosterschüler in der Hauptgruppe A auf Tabellenplatz vier mit einer positiven Bilanz von 5:4-Siegen. Im neuen Jahr stehen noch vier Heimspiele und ein Auswärtsspiel an.

JBBL-Team überwintert als Spitzenreiter

Nach dem Erfolg hieß es für die NBBL-Talente dann direkt Koffer packen - am Montagmorgen startete die Mannschaft entsprechend gut gelaunt in ihr traditionelles Abenteuer „Amerika-Reise“, inklusive Teilnahme an zwei hochkarätigen High-School-Turnieren in Los Angeles und Palm Springs.

Auch das U16-Team aus Urspring hatte am Sonntag Grund zum Jubeln und holte in der Relegationsrunde der JBBL gegen Karlsruhe dank einer starken Anfangsphase den vierten Sieg in Folge und sicherte sich damit die Tabellenführung über die Weihnachtspause. Topscorer beim 96:68-Auswärtserfolg war Vaclav Nosek mit 21 Punkten.