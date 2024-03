Entscheidung fällt erst in Spiel drei

Früh morgens um acht Uhr machte sich am vergangenen Sonntag der Reise-Bus mit der U19-Klosterequipe zum NBBL-Playoff-Spiel des Team Urspring nach Jena auf den Weg, um spät abends mit einer Niederlage im Gepäck wieder zurückzukommen. Nach einem zerfahrenen Beginn mit gerade einmal zwei Punkten in den ersten zwei Minuten des Spiels kam das Team Urspring in Jena, lautstark unterstützt von den rund 30 mitgereisten Fans, gegen Mitte des ersten Viertels besser ins Spiel. Beim Stand von 5:11 konnten sich die Gäste erstmals etwas absetzen. Auch zu Beginn des zweiten Viertels hatte die Mannschaft um Topscorer Jorke Aav (23 Punkte) mit 15:23 die Nase vorne.

Angeführt von Jugend-Nationalspieler Raphael Falkenthal (16 Punkte) kam Medipolis SC Jena mit zunehmender Spieldauer allerdings immer besser ins Spiel und ging nach 18 Minuten erstmals in Führung (32:31). Nach dem Seitenwechsel dann umgekehrte Vorzeichen: Über weite Strecken marschierten die Hausherren voran, bauten die Führung zwischenzeitlich auf 56:41 aus. Doch das Team Urspring zeigte Moral und schlug auch ohne die verletzten Philip Schneck und Pablo Estelle beeindruckend zurück.

JBBL-Team beendet Relegationsrunde auf Platz 1

Punkt um Punkt kämpfte sich die Mannschaft von Head-Coach Oliver Heptner wieder heran und hatte tatsächlich in der Crunchtime die Chance, das Spiel wieder zu drehen. 30 Sekunden vor Schluss hatte Urspring beim Stand von 68:66 für Jena Ballbesitz, doch gleich zwei Dreier-Versuche von Jenö Pildner und Juljio Kendes verfehlten ihr Ziel knapp. So konnte Jena am Ende das Spiel mit 71:67 gewinnen und die Best-of-Three-Playoff-Serie mit 1:1 ausgleichen. Die Entscheidung über das Weiterkommen muss nun am Sonntag, 17. März (15 Uhr), in der Junge-Halle in Urspring fallen.

Unterdessen gewann das U16-Team in der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) einen „Nailbiter“ gegen den TSV München-Ost mit 77:75 und sicherte sich somit den Gruppensieg in der Relegationsrunde. In der ersten Playoff-Runde treffen die Urspringer Basketball-Youngster somit auf die RheinStars Köln.