„Es nervt gerade etwas“, machte Oliver Heptner aus seinem Herzen keine Mördergrube. Kurz zuvor hatte es für den NBBL-Headcoach und seine Spieler den zweiten herben Nackenschlag innerhalb von 24 Stunden gesetzt. Die bittere 77:79-Niederlage gegen das Team der Internationalen Basketball-Akademie München in der Hauptgruppe A Süd der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) am Sonntagnachmittag war bereits der zweite Stimmungskiller für die Internatsschüler.

Am Abend zuvor gab es schon mit dem Team Ehingen Urspring in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB eine enttäuschende 61:85-Heimpleite gegen die TSV Oberhaching Tropics. Dabei waren die acht eingesetzten Nachwuchsspieler der Internatsequipe mit einer Gesamt-Einsatz-Zeit von über 115 Minuten aufgrund der personellen Ausfälle etablierter ProB-Kräfte auch bei den Seniors in verantwortungsvollen Rollen gefordert.

Gute Leistung gezeigt

Von dieser ersten Niederlage jedoch scheinbar unbeeindruckt, zeigten Jared Grey, Jorke Aav und Co. auf dem Court der heimischen Junge-Halle in Urspring tags darauf sportlich eine gute Leistung gegen starke Münchner Gäste. Es wurde das erwartete, hart umkämpfte Duell zweier U19-Top-Teams auf Augenhöhe.

Fünf Minuten vor Schluss hatten die Urspringer Klosterschüler Dank eines Fünf-Punkte-Vorsprungs dabei sogar schon die Hand am Sieg. Doch die Gäste gaben nicht auf und kämpften sich nochmals bis zum 74:74-Ausgleich heran, ehe ein umstrittener Schiedsrichterpfiff 40 Sekunden vor Schluss das Team Urspring endgültig um den verdienten Lohn brachte.

„Das war der Game-Changer“, runzelte Oliver Heptner nach Spielende bezüglich der Entscheidung die Stirn. Beim Kampf um einen offensiven Rebound entschieden die Unparteiischen auf ein unsportliches Foul von Jared Grey. Die Folge: Zwei Freiwürfe, die die Münchner sicher verwandelten, plus anschließendem Ballbesitz für die Gäste, der zu zwei weiteren Punkten führte. Mit Willensstärke und Dank eines eiskalten Dreiers von Jorke Aav kam Urspring nochmals auf 77:78 heran, hatte durch Jared Grey zwei Sekunden vor Schluss sogar noch die Chance zum Sieg, doch der Korbleger des 18-jährigen Jugendnationalspielers verfehlte sein Ziel knapp.

JBBL-Team verliert in München

Wenig erbauliche Nachrichten erreichten die Urspringer Basketballer zudem am Sonntag parallel aus München. Dort hatte es das JBBL-Team ebenfalls mit der Internationalen Basketball-Akademie München zu tun. Mit 55:105 kam die Mannschaft von Coach Jakob Burger in der bayerischen Landeshauptstadt allerdings schwer unter die Räder.

„Wenn aus der Niederlage folgt, dass die Spieler da jetzt für die verbleibenden zwei Saisonspiele gegen Bayern München und in Bamberg nochmals gestärkt rauskommen, dann sind wir zu den Play-Offs genau in der richtigen Position und in Fahrt“, richtete NBBL-Trainer Heptner seinen Blick trotz der ersten Enttäuschung abschließend wieder optimistisch nach vorne: „Nach so einem Wochenende mit zwei emotionalen Niederschlägen werden wir Charakter zeigen, hart an uns arbeiten und uns nächstes Mal beweisen, dass wir es besser können.“