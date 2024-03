Die Playoff-Reise geht weiter

„Tee machen, ins Bett gehen und dann direkt wieder schlafen!“ Groß zum Feiern war Coach Oliver Heptner am Sonntagabend nicht zumute, dabei hatte seine Mannschaft gerade Großes vollbracht. Durch den überzeugenden 87:76-Sieg gegen Medipolis SC Jena steht das Team Urspring im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL). Die U19-Klosterequipe gehört wie bereits im vergangenen Jahr zu den acht besten Mannschaften Deutschlands - und so ergänzte Oliver Heptner immerhin noch schmunzelnd: „Es schläft sich heute aber sicher besser!“

Unter der Woche musste der Trainer aufgrund hohen Fiebers passen, konnte auch den nicht minder bemerkenswerten Sieg des ProB-Teams am Abend zuvor gegen BBC Coburg nur vom Bett aus im Live-Stream verfolgen. „Das sah aber alles gut aus“, war Oliver Heptner an beiden Tagen von der jeweils imposanten Kulisse wie auch der imponierenden Leistung angetan.

Auch ProB-Head-Coach Johannes Hübner outete sich nach dem wichtigen Erfolg im Abstiegskampf der zweiten Basketball-Bundesliga tags darauf nicht wirklich als Feier-Biest: „Ich bin nach dem Spiel schnell nach Hause gegangen“, allerdings ergänzte auch er augenzwinkernd: „Aber bestimmt haben einige Spieler den Abend noch entsprechend genossen.“

Geburtstagskind Jared Grey spielt stark auf

Und so ruhten die Feier-Hoffnungen am Sonntagabend auf Jared Grey. Der Jugend-Nationalspieler bekam am Sonntag-Abend nach dem zweiten Sieg innerhalb von 24 Stunden noch direkt in der Halle von Zuschauern und Mannschaftskameraden anlässlich seines 19. Geburtstages ein gebührend lautstarkes Ständchen geträllert. Beschenkt hatte sich Jared Grey zuvor selbst schon mit einer starken Performance in beiden Spielen. Gegen Jena war er gemeinsam mit Jorke Aav Topscorer seines Teams (jeweils 17 Punkte) und auch am überlebenswichtigen ProB-Sieg hatte er mit sechs Punkten als Starting-Five-Spieler gebührenden Anteil.

Im entscheidenden dritten Spiel der Best-Of-Three-Playoff-Serie gegen Jena präsentierten sich die Hausherren in Urspring am Sonntag extrem abgeklärt. In der Defensive wurde aggressiv gekämpft. Die Folge: immer wieder Ballgewinne gegen ein laut Coach Oliver Heptner „echt gutes Team“. Jena war mit dem ProA-erfahrenen Jugend-Nationalspieler Raphael Falkenthal angereist (23 Punkte), hatte der Offensiv-Power des Team Urspring allerdings nur wenig entgegenzusetzen - allen voran da Julijo Kendes mit gleich fünf verwandelten Dreiern immer wieder empfindliche Nadelstiche setzen konnte. Ein starkes zweites Viertel (+10) brachte das Heptner-Team schon zur Pause auf die Siegerstraße (49:35). Im dritten Viertel wurde der Vorsprung weiter ausgebaut (74:55/30.) und anschließend bis kurz vor Schluss konsequent verwaltet (87:66/28.).

In der Schlussphase gab Oliver Heptner seinen jüngsten Spielern noch einige Einsatzminuten, wodurch Jena noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte. Nach dem 87:76-Sieg zeigte sich der Trainer dann auch entsprechend zufrieden: „Wir haben ein verdammt starkes Team geschlagen - wir mussten richtig arbeiten, aber das ist glaube ich gut für uns mit Hinblick auf die nächste Runde.“ Dort wartet im April mit dem Team der BBA Ludwigsburg der Gruppenerste nach der Hauptrunde - allerdings gelang dem Team Urspring auch im vergangenen Jahr durch einen 2:1-Playoff-Sieg gegen die Barockstädter der Einzug ins Final-Four. Wiederholung in diesem Jahr nicht ausgeschlossen.

JBBL-Team mit knapper Niederlage

Nicht ganz so großen Grund zum Feiern hatte am Sonntag Jakob Burger - allerdings war auch der Coach des JBBL-Teams mit der Leistung seiner Mannschaft nicht unzufrieden. Der U16-Jahrgang der Internatstalente startete mit einer knappen 80:85-Niederlage gegen die RheinStars Köln in die Playoffs. Da das Duell in klassischer Hin- und Rückspiel Additionszählweise ausgetragen wird, bleiben den jüngsten Klosterschülern am kommenden Wochenende noch 40 Minuten, um die fünf Punkte Rückstand wieder auszugleichen.

Dabei war das Team von Jakob Burger von der Stärke des Gegners zunächst etwas überrascht: „Das war ein sehr guter Gegner, ein ganz anderes Level als wir es bislang in der Relegationsrunde gesehen haben - da haben wir dann aber toll reagiert und unser Level richtig hoch geschraubt.“ Über weiter Strecken konnte Team Urspring nicht nur mithalten, sondern führte zur Halbzeit gar mit 39:36. „Am Ende haben wir das Spiel verloren, weil wir an der Freiwurflinie nicht gut genug waren“, ergänzt der Coach, rechnet sich für das Rückspiel in einer Woche allerdings durchaus gute Chancen für ein Weiterkommen aus.