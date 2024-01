Mit breiter Brust und mächtig viel Rückenwind, beflügelt von den Erfahrungen und Erlebnissen der jüngsten Amerika-Reise Ende des vergangenen Jahres, spielte das Team Urspring am Dienstagabend in der heimischen Junge-Halle groß auf. Mit 67:61 wurde der bislang ungeschlagene Liga-Primus der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) aus Ludwigsburg im ersten Spiel des neuen Jahres eindrucksvoll in seine Schranken verwiesen. Dabei zeigte sich Coach Oliver Heptner nach dem Spiel nicht nur davon beeindruckt, wie seine Mannschaft auf dem Spielfeld agierte, sondern auch welche Tugenden und in den USA dazugewonnene Reife sie an der Seitenlinie an den Tag legte: „In der letzten Auszeit musste ich eigentlich gar nichts mehr sagen, die Jungs haben selber davon geredet, was sie in Amerika gelernt haben - nach dem Motto: erinnert ihr euch noch an das Spiel drüben und so weiter.“

Spielerisch begegneten sich zwei starke U19-Mannschaften die ganze Partie über auf Augenhöhe. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit (29:32) marschierten beide Teams auch nach dem Seitenwechsel zunächst im Gleichschritt weiter. Bei wechselnden Führungen konnte sich keine Mannschaft mehr als drei Punkte Vorsprung herausspielen. Dank eines kleinen Schlussspurts zum Ende des dritten Viertels, inklusive eines Dreier-Buzzer-Beaters von Callum Macaulay, gingen die Gastgeber mit +7 in den Schlussabschnitt (51:44). Besonders treffsicher zeigte sich in dieser Phase der von seinen Mitspielern immer wieder gut in Szene gesetzte Center Leon Geißler.

Jorke Aav eröffnete die letzten zehn Minuten direkt mit einem weiteren erfolgreichen Dreier-Wurf und erhöhte die Führung erstmals auf zehn Punkte. Der Topscorer des Spiels (22 Punkte) führte die Kloster-Equipe mit einer starken Leistung zum Sieg, den sich das Team Urspring auch Dank einer starken Defensive verdiente: „67:61 - das ist ein typisches Urspring-Ergebnis“, frohlockte ein gut-gelaunter Coach Heptner nach dem Spiel: „So kann ein Dienstagabend schon mal laufen!“

In der Tabelle der NBBL-Hauptgruppe Süd bleibt die BBA Ludwigsburg weiter an der Spitze, Team Urspring rangiert mit sechs Siegen aus zehn Spielen derzeit auf Platz drei und liegt weiterhin gut im Rennen um einen der ersten vier Plätze, die in den dann folgenden Playoff-Spielen den Heimvorteil mit sich bringen würden.

Das nächste Spiel steht für die U19-Klosterschüler am Sonntag, 21. Januar (15 Uhr), an - dann empfängt das Heptner-Team zuhause die BBA Gießen 46ers. Natürlich möchte man möglichst auch in diesem Spiel einmal mehr den Schwung der zurückliegenden Amerika-Reise mitnehmen: „Die Colleges, die wir besucht haben, waren beeindruckend, aber das Wichtigste war natürlich die Basketball-Erfahrung für die Jungs - wobei wir am meisten aus Niederlagen gelernt haben. Wir haben in der zweiten Woche gegen ein richtig krasses Team gespielt, so ein Level hatten wir noch nie als Gegner - aber auch das haben wir fast geschafft und dann anschließend gut reagiert und uns gesagt: okay, jetzt wissen wir was uns noch fehlt. Das war ein Mega-Trip insgesamt!“