Bissige Löwen in Erfurt bändigen

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei - und das gleich dreifach. Drei Saisonspiele stehen noch aus. Drei Matchbälle für das Team Ehingen Urspring im Abstiegskampf der ProB, das mit dem dritten Sieg in Folge am Samstag gegen die Löwen Erfurt den Dreikampf um den Klassenerhalt mit Breitengüßbach und Villingen-Schwenningen möglichst aus eigener Kraft für sich entscheiden möchte.

„Wir sind hoch motiviert und wollen den Schwung aus den letzten beiden Spielen mitnehmen“, gibt sich Head-Coach Johannes Hübner vor der Auswärtsfahrt nach Thüringen optimistisch. Die Ausgangslage im Abstiegskampf hat sich nach den Siegen gegen die beiden Spitzenteams aus Ulm (Tabellenzweiter) und Coburg (Vierter) deutlich verbessert - mit einem weiteren Überraschungssieg gegen ein Team aus der Spitzengruppe der ProB könnte das Team Ehingen Urspring das Abstiegsgespenst endgültig vertreiben.

Angeschlagene Center

Doch Johannes Hübner warnt vor dem Tabellendritten: „Erfurt hat enorme Qualitäten und ist ein Team mit ProA-Ambitionen - die ganze Infrastruktur dort ist bereit, eine Liga höher zu spielen.“

Krankheitsbedingt musste der Coach unter der Woche im Training auf beide Center verzichten. Der Einsatz von Finn Döntgens ist dementsprechend fraglich, bei Vincent Neugebauer sah Hübner am Freitag noch „kleinere Fragezeichen“. Zudem ist Joel Lungelu im Training umgeknickt und wird in Erfurt ebenfalls fehlen. Tipoff in der Erfurter Riethsporthalle ist am Samstag, 23 März, um 18 Uhr.