Geradezu poetisch lesen sich die virtuellen Tagebucheinträge des Team Urspring, mit dem der NBBL-Nachwuchs des Basketballinternats während seines derzeitigen Amerika-Trips die daheimgebliebenen Fans und Freunde aus der Ferne via Social Media fleißig versorgt: „Zum Sonnenuntergang rennen wir gemeinsam in die Wellen des eiskalten Pazifiks - ein unbeschreibliches Glücksgefühl, kann man mal so machen am 24. Dezember!“

Dank eines begleitenden Kameramannes gibt es in diesem Jahr auch bewegende Bewegtbilder der Klosterschüler und ihren Erlebnissen im Mutterland des Basketballs. Der erste Teil der Doku „Our American Dream“ lässt sich bereits auf dem Youtube-Channel des Team Ehingen Urspring ansehen. Neben privaten Einblicken wird dabei auch viel trainiert und Basketball gespielt. Beim Dwan Hurt Holiday Classic feiert das U19-Team unter anderem durch die entscheidenden Punkte von Jared Grey gegen die King Drew Highschool einen 47:46-Erfolg und wird am Ende Turnier-Sechster. Bis zum Jahresende steht mit dem „Rancho Mirage Desert Holiday Classic“ noch ein zweites Turnier auf dem Programm.