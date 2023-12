Weiße Weihnachten? Stimmungsvoll bei Kerzenschein vor einem mit reichlich Lametta behangenen Tannenbaum ein besinnliches „Oh, Du Fröhliche“ anstimmen? Nein! Philip Schneck hat mit seinen Mannschaftskameraden des Team Urspring für den 24. Dezember definitiv andere Pläne. „Philip will an Weihnachten definitiv wieder im Pazifik baden“, plaudert sein Trainer Oliver Heptner aus dem Nähkästchen.

Gemäß dem alten Leitspruch „Das Beste kommt zum Schluss“ ist das NBBL-Team des Basketball-Internats seit dem 18. Dezember wieder einmal auf großer Amerika-Reise. Vom Stuttgarter Flughafen aus startete der 17-köpfige Tross per Flugzeug gut gelaunt Richtung Kalifornien. Zwölf Spieler und fünf Betreuer hatten ihre Koffer gepackt, darunter Coach Oliver Heptner, Delegationsleiter Nico Drmota und „Reiseführer“ Athletiktrainer Michele Romano, der früher selbst an der renommierten University of California in Los Angeles (UCLA) tätig war. Neben den drei NBBL-Spielern des ältesten Jahrgangs (Philip Schneck, Jorke Aav und Jared Grey) als „Wiederholungstäter“ durften sich mit Kaloyan Lozanov, Pablo Estelle und Meteja Pivnicki auch drei Spieler des ganz jungen Jahrganges auf die Reise über den großen Teich freuen.

Zwei Turniere

„Das Programm ist eigentlich das gleiche wie im vergangenen Jahr, daher war die Organisation in diesem Jahr etwas stressfreier“, berichtete Oliver Heptner bereits vor dem Abflug. Hingefiebert wurde auf das Highlight des Jahres in Urspring dennoch schon lange. „Die älteren Spieler, die letztes Jahr schon mit dabei waren, reden schon seit zwei Monaten von fast nichts anderem mehr und erzählen den jungen Spielern immer wie cool es letztes Jahr war - und die denken sich dann immer nur so: wow!“, ergänzt Oliver Heptner.

Die Amerika-Reise des Nachwuchsteams aus Urspring hatte eigentlich lange Jahre eine große Tradition - mit der wurde während den Corona-Jahren dann allerdings gebrochen. Unter größeren organisatorischen Anstrengungen wurde die Tradition im vergangenen Jahr dann erstmals wiederbelebt - auch für Coach Oliver Heptner eine Art Deja-vu-Erlebnis, schließlich reiste er als junger Spieler einst selbst mit dem Team Urspring in die Staaten: „Das war eine riesige Erfahrung und absolut prägend, ich kann mich noch an richtig kleine Details von der Reise erinnern. Amerika ist das Mutterland des Basketballs - das ist eigentlich für jeden Basketballer ein Traum, dort einmal Basketball zu spielen!“

Und das werden die Klosterschüler auch in diesem Jahr wieder reichlich tun. Das Team Urspring nimmt während seines Amerika-Aufenthaltes gleich an zwei Turnieren teil. In der vergangenen Woche bestritt das Heptner-Team im Rahmen des „Dwan Hurt Holiday Classics“ seit dem 20. Dezember in vier Tagen vier Spiele. Ab dem 27. Dezember steht dann die Rückkehr zum „Desert Holiday Hoop Classic“ in Palm Springs auf dem Programm. Dort hatte sich das Internatsensemble im vergangenen Jahr bravourös geschlagen und konnte in der langjährigen Turnier-Historie als erste internationale Mannschaft ins Finale einziehen, wo man sich nur knapp dem Team der Mount Si Wildcats geschlagen geben musste.

„Die mussten uns ja quasi wieder einladen“, schmunzelt Heptner, der die Einladungen zu den amerikanischen Turnieren allerdings grundsätzlich sehr zu schätzen weiß: „Das ist schon ein Zeichen von großem Respekt, wenn das Mutterland des Basketballs ausländische Teams zu seinen Turnieren einlädt.“

Zu Besuch bei UCLA

Auch die Freizeitaktivitäten der Urspringer Nachwuchstalente stehen in Amerika ganz im Zeichen des Basketball. Der Besuch eines UCLA-Spiels steht genauso auf dem Programm wie die Stippvisite bei einem Training des College-Basketball-Teams der University of Southern California (USC), bei der derzeit Bronny James, Sohn von Basketball-Ikone LeBron James, spielt.

„Der ist aufgrund der Christmas-Games der Los Angeles Lakers zumindest in der Stadt“, liebäugelte Heptner im Vorfeld zumindest schmunzelnd etwas mit einer möglichen Begegnung des prominenten Papas rund um den USC-Besuch. Ein Besuch des NBA-Spiels zwischen den Los Angeles Clippers und den Boston Celtics kurz vor Heiligabend könnte das Rahmenprogramm noch abrunden. „Da ist es aber schwer an Karten zu kommen, das müssen wir mal noch spontan schauen“, so Heptner weiter.

An Weihnachten selbst soll dann die Besinnlichkeit aber auch nicht zu kurz kommen. „Wir werden da sicherlich mit der Mannschaft eine schöne Zeit in Los Angeles verbringen, aber den jungen Spielern auch genug Zeit geben, dass sie da in Ruhe mit ihren Familien ausreichend per Video-Chat kommunizieren können“, freute sich auch Oliver Heptner auf besondere Festtage fern der Heimat, die in diesem Jahr Dank eines begleitenden Kameramannes auch in Form einer kleinen Dokumentation für die Ewigkeit festgehalten werden sollen, ehe es dann an Silvester wieder zurück in die Heimat geht. In diesem Sinne: Merry Christmas everybody!