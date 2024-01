Der Favoritenrolle gerecht geworden. Die Pflichtaufgabe erledigt. Und dass, „obwohl wir gestern erst super spät zurückgekommen sind“, bemerkte NBBL-Headcoach Oliver Heptner nach dem souveränen 88:56-Erfolg der Urspringer U19 am vergangenen Sonntagmittag.

Erst gegen zwei Uhr nachts erreichte die Urspringer Basketballreisegruppe aus Frankfurt kommend ihr Ziel in der Heimat. Tags zuvor hatte es für das ProB-Team eine bittere 66:84-Auswärtsniederlage gegen die Fraport Skyliners Juniors gesetzt. Für einige der wenigen Lichtblicke hatten dabei nicht zuletzt die NBBL-Akteure im Team Ehingen Urspring gesorgt. Jared Grey (16 Punkte) und Pablo Estelle (8 Punkte) ließen in der Offensive aufhorchen. Generell bekamen die gegen Frankfurt im Kader stehenden NBBLer enorm viel Spielzeit während der ProB-Begegnung. Jared Grey kam auf über 25 Minuten Einsatzzeit, Jorke Aav - obwohl im Abschlusstraining noch umgeknickt und stark angeschlagen - stand über 22 Minuten auf dem Feld. Pablo Estelle (15:36), Leonhard Laar (13:03) und Philip Schneck (10:17) kamen ebenfalls allesamt auf zweistellige Einsatzzeiten gegen die Hessen. Folgerichtig gab es für Grey und Estelle trotz der Niederlage von Team Ehingen Urspring Headcoach Johannes Hübner auch ein Extra-Lob: „Die zwei kann man schon positiv herausheben!“

„Sieht ganz gut aus!“

Der Trainer des ProB-Teams ließ es sich derweil nicht nehmen, trotz eines seiner wenigen freien Sonntage, beim Spiel des NBBL-Teams gegen Roth Energie BBA Gießen 46ers in der Junge-Halle in Urspring auf einen Sprung vorbeizuschauen. Allerdings verfolgte er das Duell statt wie üblich von der Bank aus dieses Mal von der Zuschauertribüne aus: „Ich wollte heute einfach mal von außen mit ein bisschen Distanz schauen, wie es die Jungs nach der Belastung gestern machen.“ Dem Spiel-Ergebnis entsprechend fiel dann auch sein Fazit bereits nach drei Vierteln schon recht entspannt aus: „Sieht ganz gut aus!“

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das NBBL-Team gegen das Tabellenschlusslicht aus Gießen bereits einen großen Vorsprung herausgespielt. Den sicheren Sieg vor Augen verzichtete Oliver Heptner im Schlussviertel Größtenteils auf seine Starting-Five-Spieler und gab der zweiten Garde viel Einsatzzeit - mit der Erkenntnis: auch der zweite Anzug passt beim Team Urspring. „Die Starter haben ihren Job gemacht und das Ding geholt“, freute sich Oliver Heptner sowohl über die Leistung seiner Go-To-Guys, die frühzeitig die Weichen auf Sieg stellten, aber auch über die Leistung der Bankspieler, die das Spiel souverän nach Hause brachten: „Das haben sie super gemacht!“ Gemeint waren damit Akteure wie etwa Julijo Kendes (10 Punkte) oder Jenö Pildner (9 Punkte).

JBBL-Team setzt Siegesserie fort

Eine starke Leistung gegen die BBA Gießen zeigte einmal mehr auch Center Leon Geißler. Der 18-Jährige hatte sich zuletzt nicht nur eine Nominierung für den hauseigenen ProB-Kader verdient, sondern auch eine Nominierung von U18-Bundestrainer Alan Ibrahimagic „aufgrund seiner tollen Entwicklung“ für den Nominierungslehrgang der Deutschen U18 Nationalmannschaft Ende Februar in Kienbaum.

Für einen rund um gelungenen Sonntag sorgte in Urspring zudem auch noch die jüngste Kloster-Equipe. In der JBBL setzte die U16-Mannschaft von Coach Jakob Burger ihre Siegesserie durch einen klaren 91:56-Heimerfolg über die Kirchheim Knights ungebremst fort. Und da bekanntlich aller guten Dinge drei sind, feierte am Wochenende auch noch das Urspringer Oberliga-Team einen ungefährdeten 98:62-Sieg gegen die TSG Ravens Reutlingen.