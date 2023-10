Weiterer Spatenstich bei der Firma Marmix

Auf dem Gelände der Firma Marmix kann ein lang geplantes Verwaltungs- und Betriebsgebäude entstehen. Kürzlich erfolgte der Spatenstich auf dem Betriebsgelände an der Emerkinger Straße in Unterwachingen. Dazu trafen sich die Familie Aßfalg und das Marmix-Team mit Bürgermeister Hans Rieger.

Was lange währt, wird endlich gut. Marmix erweitert erneut am Standort Unterwachingen. Gebaut wird ein Bürogebäude mit Betriebswohnungen. Die Baugenehmigung für den Neubau ist erteilt, mit den Bauarbeiten kann zügig begonnen werden. Die Firma Marmix hat eine Reihe innovativer Projekte anstehen. Daher benötigt sie für eine effiziente Umsetzung mehr Raum. „Für die Gemeinde Unterwachingen und für mich ist dies ebenso ein Freudentag wie für die Firma Marmix“, sagte Bürgermeister Rieger. „Es ist schon erstaunlich, was seit dem letzten Spatenstich am 29. Mai 2015 mit der Betriebserweiterung an diesem Standort und auf diesem Betriebsgelände geschehen ist. Auch die Zeit seit dem Bau des ersten Betriebsgebäudes ist wie im Flug vergangen.“

Der Rathauschef sprach von einem Meilenstein in der Firmengeschichte. „Dies ist auch ein Bekenntnis der Firma zum Standort Unterwachingen. Die Gemeinde tut alles, um den örtlichen Gewerbetreibenden Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, wo es möglich ist. Ob Bebauungsplan, Breitbandausbau oder ELR-Förderung, in all diesen Punkten hat sich die Gemeinde eingesetzt, um Arbeitsplätze am Ort zu halten oder auszubauen. Das ist in der heutigen Zeit nicht einfach. Umso mehr ist es eine große Freude und ein Erfolg für die Gemeinde und für den Gemeinderat, wenn so etwas gelingt.“

Rieger sprach auch den Mut an, der erforderlich war, um die Entscheidungen zu treffen, verbunden mit Optimismus und Unternehmertum. „Ich beglückwünsche die Familie Aßfalg und ihrer Firma Marmix zu diesem Schritt.

Der erneute Spatenstich soll das Familienunternehmen Marmix weiterhin beflügeln und in eine gute und erfolgreiche Zukunft führen. Lasst uns daher alle miteinander mutig und tatkräftig ans Werk gehen“, so die Worte von Rieger über ein Unternehmen, dessen Anfänge im Jahr 1961 liegen, als Traktoren die Pferdefuhrwerke ablösten.

Ernst Aßfalg, bis dahin versierter Schrauber in einer Munderkinger Reparaturwerkstatt, fing damals an, die neuen Maschinen zu reparieren. Damit schloss er eine Lücke und ließ sich auch nicht aufhalten, als immer mehr Module hinzukamen und die Elektrik an Bedeutung gewann. In der Erntezeit machte er auf dem Acker die Maschinen flott. Traktoren, Mähdrescher und Landmaschinen wurden größer, Aßfalgs Betrieb auch. Seiner kreativen Ader war es geschuldet, dass er als einer der ersten Landmaschinenmechanikermeister in den Verkauf von Landmaschinen und Haushaltsgeräten einstieg. Rohre verlegte er in den Häusern auch ‐ „Haus- und Landtechnik“. „Aus nichts konnte er etwas machen“, sagt seine Schwiegertochter Monika Aßfalg. Damit will sie sagen, dass man vieles nicht bestellen konnte, Ernst Aßfalg jedoch mit dem Schweißgerät immer die Lösung fand. „Der Service war ihm wichtig“, betont Monika Aßfalg.

Der Sohn des Allrounders, Franz Aßfalg, durchlief beim Vater eine Ausbildung als Land- und Baumaschinenmechaniker, in Schleswig Holstein erwarb er den Titel als Kfz-Meister. 1989 übernahm er den elterlichen Betrieb, als es für die Landwirte hieß „wachsen oder weichen“. Franz Aßfalg erkannte, dass die Betriebe mit zunehmend größeren Viehställen die Fütterung nicht mehr per Hand durchführen konnten, und nahm daher Futtermischwagen ins Programm auf. „Durch den offenen Rührflügel wird das Futter nicht gequetscht. Das ist heute noch unser Sahnehäubchen“, verrät Aßfalg.

1993 kam ein Quantensprung für Franz Aßfalg. Seine Frau Monika und er haben den Sitz des Betriebs an den Ortsrand von Unterwachingen verlegt. Aus dem Landmaschinenfachbetrieb wurde „Agri-Tec-Aßfalg“. 2015 sollte eine Vervierfachung der Produktionsfläche folgen.

Zunächst ging es um den vom Traktor gezogenen Futtermischwagen. 1999 begann Aßfalg gemeinsam mit einem Ingenieur die Entwicklung und Produktion von selbstfahrenden Futtermischwagen des Typs „Marmix Super Champ“, speziell auf den deutschen Markt ausgerichtet. „Diesen bauen wir heute noch“, sagt Monika Aßfalg und weiß, dass damit für kleinere und mittlere Betriebe bis 250 Kühe die auf lange Sicht optimale Lösung gefunden wurde, „es ist halt ein schwäbisches Produkt, langlebig und sparsam“.

Seit 2015 wird auch der gezogene Futtermischwagen in Unterwachingen hergestellt. 2015 wurde aus Agri-Tec Aßfalg die Firma „Marmix GmbH & Co. KG“. Vater Franz und Sohn Bastian sind gleichberechtigte Teilhaber, wobei der Produktionsname Marmix als Firmenname übernommen wurde. Im Zusammenhang mit der Umsetzung neuer Projekte sucht Marmix ständig Auszubildende sowie Monteure mit Kenntnissen in Hydraulik und Elektrik.