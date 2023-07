Alle Jahre wieder flammt die Diskussion neu auf: Bürgermeister Hans Rieger will wie eh und je einen Randstreifen des Tobelbachs auf Unterwachinger Gemarkung mulchen lassen und damit sämtliche Lebewesen auf dieser Fläche zerschreddern. Dass Landratsamt und Naturschützer davon dringend abraten, ficht ihn nicht an. Rieger nennt seine Gründe, warum er die Klagen ignoriert.

Dagmar und Norbert Lenz graut es schon jetzt bei der Vorstellung. Aktuell steht der insgesamt knapp zwei Kilometer lange Uferstreifen des Tobelbach vor ihrem Haus in voller Blüte, auch Schilf wächst. Ein Paradies für Kleintiere aller Art: Unter anderem Kröten, Ringelnattern und Libellen genießen den wassernahen Lebensraum. Noch. Denn sie fürchten, dass Unterwachingens Bürgermeister Hans Rieger den Gewässerrandstreifen im September wieder mulchen, sprich das Grün und damit auch dessen Bewohner zerkleinern lässt.

So argumentiert das Gemeindeoberhaupt

Und sie liegen richtig. „Jawohl, wir lassen mulchen. Auch auf Gemarkung Hausen am Bussen. Der Lohnunternehmer ist bereits beauftragt“, sagt Rieger auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Der Bürgermeister beider Gemeinden nennt Verkehrssicherungsgründe und verweist auf entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse. „Um zu erkennen, wo die Biber schaffen und den Gemeindeverbindungsweg kaputt machen“, sei diese radikale Maßnahme notwendig.

Vor wenigen Wochen noch bei einer Gewässerschau mit Vertretern des Landratsamts hatte Rieger in Aussicht gestellt, mit dem Lohnunternehmer zu klären, wie man das Problem lösen könne, ohne Kleintiere zu schreddern. Offensichtlich ohne Ergebnis. Immerhin aber habe er die Maßnahme freiwillig in den Monat September verschoben, in dem Brutzeiten vorbei seien, betont der Bürgermeister.

Die Mulcherei ist tödlich. Es würde reichen, den Gewässerrand mit dem Balkenmäher zu kürzen, das Mähgut aufzufangen und wegzubringen. Norbert Lenz

Dabei gäbe es eine Alternative, wenn man nur wolle, ist sich das Ehepaar Lenz sicher und bekommt Rückendeckung von den Behörden und anderen Naturschützern. „Die Mulcherei ist tödlich. Es würde reichen, den Gewässerrand mit dem Balkenmäher zu kürzen, das Mähgut aufzufangen und wegzubringen. Aber das ist halt aufwendiger und teurer als zu mulchen und das Zeug liegenzulassen“, weiß Norbert Lenz und klagt:

„Überall spricht man von Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Andernorts wird ein riesen Wirbel gemacht, wenn man mal fünf Quadratmeter Blühwiese anlegt. Und hier haut man einfach zwei Hektar reinstes Biotop zusammen.“

Klare Ansage des Landratsamts — aber es hat ein Problem

Auch im Landratsamt findet man das nicht gut. „Schon im letzten Jahr hat der Fachdienst Umwelt– und Arbeitsschutz Herrn Bürgermeister Rieger ausführlich dargelegt, warum das Mulchen innerhalb des Gewässerrandstreifens sowohl für die Uferfauna als auch für die Gewässerökologie äußerst schädlich ist und ihn gebeten, dies zukünftig zu unterlassen“, schreibt die Behörde auf SZ–Nachfrage.

So verrotte und vergäre das gemulchte Material am Ufer, dadurch entstünden Sickersäfte, die die Wasserqualität verschlechterten. Gemähtes Material wiederum müsse weggeräumt werden, weil es in den Bach gelangen, Verdolungen oder Einlaufbecken verstopfen und somit Überschwemmungen verursachen könnte. Allerdings habe das Landratsamt keine rechtliche Handhabe, da es keine naturschutzrechtlichen Bestimmungen für die Pflege eines Gewässerrandstreifens gebe.

Dessen ist sich Hans Rieger bewusst. „Es gibt kein Gesetz, das das Mulchen verbietet“, sagt er und verweist auf zahlreiche Kreisstraßen, an denen die Böschungen ebenfalls gemulcht würden. „Die meisten Straßenränder haben kein Gewässer und sind keine Biotope“, entgegnet Norbert Lenz.

Positive Beispiele aus der Nachbarschaft

Brigitte Schmid von der BUND–Gruppe Munderkingen sagt: „Ich kenne den Unterwachinger Fall nicht. Aber Mulchen ist grundsätzlich schlecht, weil es Lebewesen zerstört und der Boden immer fetter wird. Wir haben in Munderkingen ewig gegen die Mulcherei gekämpft und es geschafft, dass mittlerweile große Flächen nur noch gemäht werden und das Material weggebracht wird. Das ist viel besser für die Artenvielfalt der Tier– und Pflanzenwelt.“

Dagmar und Norbert Lenz verweisen wie schon im Vorjahr auf das Beispiel Emerkingen, wo die Gemeinde das Ufer des Tobelbachs weitgehend unberührt lasse. Das zeige, dass es mit gutem Willen durchaus möglich sei, Natur und Verkehrssicherheit in Einklang zu bringen. Im Fall Unterwachingen aber fühlen sie sich machtlos:

„Wir haben beim Landratsamt gefragt, was wir tun können. Dort hieß es, es mache keinen Sinn, vorab mit unserem Bürgermeister etwas abzusprechen, da er beratungsresistent sei, und wir sollen die Polizei anrufen, wenn wieder gemulcht wird.“ Abgesehen davon, dass es fraglich sei, dass diese etwas unternehme, so lange es kein Gesetz oder eine Verordnung gebe, die das Mulchen verbiete, sei es dann „ohnehin bereits zu spät einzugreifen“.