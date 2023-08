Pfad der Skulpturen voller Gartenkunst

Früher konnte Unterwachingen lediglich mit der zweitschönsten Dorfkirche der Welt aufwarten. Inzwischen hat die Gemeinde durch die vom örtlichen Künstler geschaffenen Skulpturen eine zweite Attraktion. Das ist nicht nur die Ansicht von Bürgermeister Hans Rieger, sondern wird zunehmend auch von Touristen wahrgenommen. Alois Aßfalg, der Grün–der von Aßfalg Hydraulik, arbeitet im Betrieb nur noch auf Anfrage seines Sohnes und Nachfolgers mit. Seine freie Zeit widmet der vitale Tüftler und Künstler der Schaffung von Skulpturen. Wenn im Fernseher nichts ansprechendes gezeigt wird, ist die Chance groß, dass Alois Aßfalg aus Unterwachingen eine Idee für eine neue Skulptur hat. „In solchen Situationen bringe ich meine Idee zeichnerisch zu Papier. Meist am Folgetag beginne ich mit der Umsetzung“, erklärt Aßfalg. Begonnen hat für den Sohn eines Landwirts alles auf dem elterlichen Betrieb, den er vor Jahrzehnten auf „Bioland“ umgestellt hat. Aßfalg erläutert, „ich gehöre noch zu der Generation, die das getan hat, was der Lehrer gesagt hat. So habe ich Stickstoffdünger ausgebracht, wenn das aus Sicht konventioneller Landwirtschaft angesagt war. Aufgrund eines Vorfalls, bei dem mir ein Spritzmittel über die Hose gelaufen ist, habe ich gelernt, von dieser Art der Landwirtschaft Abstand zu nehmen. Über die Landwirte haben große Konzerne ihre Gifte entsorgt“.

Die Landwirtschaft war trotz der Umstellung auf „Bioland“ nicht das einzige Standbein für Alois Aßfalg, der inzwischen seine Felder an einen Demeterhof verpachtet hat. Seine Geschicklichkeit und seinen Ideenreichtum hat er vor rund 45 Jahren genutzt, um eine eigene Firma zu gründen, die seit etwa 15 Jahren von seinem Sohn Bernd Aßfalg geführt wird. Aßfalg Hydraulik gehört zu den geschätzten Arbeitgebern in Unterwachingen.

Gartenkunst ist seit 20 Jahren ein wichtiger Teil im Leben von Alois Aßfalg. Einen großen Bekanntheitsgrad erreicht haben seine Skulpturen entlang der Gemeindeverbindungsstraße von Unterwachingen nach Oberwachingen. Bürgermeister Hans Rieger sagt, „von Frühling bis Herbst sind dort sehr viele Radfahrer unterwegs. Sie fahren von Ulm zum Bussen oder von Riedlingen in Richtung Ulm. Sobald wir das zur Straße gelegene Ufer des Tobelbachs bibersicher umgebaut haben, wollen wir die Straße sanieren, die durch schwere landwirtschaftliche Geräte beschädigt ist. Schon jetzt bevorzugen Radfahrer die Straße gegenüber dem Donau–radwanderweg, da er interessanter ist. Das Produkt haben wir, jetzt fehlt uns nur noch eine kleine Gastronomie am Ortsausgang in Richtung Oberwachingen“.

„Auch Autos halten an, die Leute kommen, um sich die Skulpturen anzusehen“, bestätigt Bürgermeister Rieger. Der Garten von Alois Aßfalg, direkt neben der Dorfkirche gelegen, ist weit–läufig und lässt den dort untergebrachten Skulpturen genügend Raum zum Wirken. „Als im Garten der Platz ausging, habe ich die Skulpturen entlang des Tobelbachs und an der oberhalb gelegenen Parallelstraße aufgestellt“, freut sich Aßfalg, der laufend neue Ideen verwirklicht. Ehe er die ersten Werke zeigt, erklärt der Künstler, dass er alle Werke im Atelier herstellt. Das große Scheunentor sei längst durch Glas ersetzt worden, so habe er es hell.

Die erste Skulptur ist vor 20 Jahren entstanden. Seither hat sie einen Platz im Garten von Alois Aßfalg, der darin einen „Dummschwätzer“ sieht, große Gosch, nichts im Gehirn, letzteres symbolisiert durch einen scheinbar schwebenden kleinen Stein innerhalb des Kopfes. „Das ist entstanden, als ich noch meine Firma geführt habe“, sagt Aßfalg und ergänzt, „meine Botschaft habe ich diplomatisch verpackt“. Gut eingefädelt ist auch der kleine Bach, der sanft durch das Grundstück plätschert. „Es handelt sich um Wasser aus dem Wachinger Wald, das über mein Grundstück geleitet in den Tobelbach fließt“, so Aßfalg. Bürgermeister Rieger bestätigt, dass eine wasserrechtliche Genehmigung vorliegt und dass durch die Anlage die Kanalisation der Gemeinde entlastet wird. Er spricht von einer grünen Oase in Unterwachingen. Am Gartenteich leben z. B. Libellen, die die Aussage des Bürgermeisters in großer Vielzahl bestätigen. Ein Brautpaar ließ im Garten von Alois Aßfalg seine Hochzeitsbilder schießen.

Im Hintergrund taucht eine aus Aluminiumblech gefertigte Familie auf. In drei Schichten beschützt der Mann seine Frau, die das Kind in ihren Armen hält. Der kleine Wohlstand wird durch ein Haus, ein Auto und ein Motorrad symbolisiert. Gegenüber finden die Besucher die alleinerziehende Frau, die ebenfalls ihr Kind in Händen hält. „Die Grundlage ist immer eine Zeichnung“, erklärt Aßfalg, der seine Materialien meist in Munderkingen und Rottenacker bezieht. Dass er seine Werke nicht verkauft, ist sicherlich eine Besonderheit unter Künstlern. Aber seine Enkelkinder hätten bereits Interesse an den Skulpturen, eine Enkeltochter könne sie schön fotografieren.

„Marmor, Stein und Eisen bricht“ heißt ein Werk aus Granitstein, das von einem Menschen aus Alu umschlungen wird. „Purpurrot ist die Farbe höchster Würdenträger, die weiße Schleife der Reinheit wegen“, erläutert Aßfalg einen roten Engel im Garten. Spannender noch sind die Geschichten, die Alois Aßfalg dort erzählt, wo alle Menschen sie ohne Eintritt bewundern können, am Pfad der Skulpturen. Der markante blaue Engel, der schützend die Erdkugel hält, sei entstanden, als Donald Trump ins Weiße Haus einzog, „möge der Engel die Welt vor Trump schützen“. Motorsäge und Flex seien die hauptsächlichen Werkzeuge, und die Pappel, aus der der Engel entstanden ist, hat noch weitere Kunstwerke hervorgebracht. Von Restaurator Gebhard Kopp aus Emerkingen hat sich Aßfalg Tipps bezüglich der Bearbeitung von Holz geholt, daher trage der Engel seinen Faltenrock. „Das weiche Holz der Pappel erleichtert die Arbeit“, verrät der versierte Macher Alois Aßfalg, der konkretisiert, „die Falten sind Entlastungsschnitte“.

Die „Arschkriecher“ sind schon länger ausgestellt, aber weiterhin in Bearbeitung. „Der gläserne Mensch“ steht ständig unter Beobachtung. „Junge Menschen begeben sich freiwillig in diese Situation, für Gebrechliche mag es vielleicht ein Segen sein“, fällt der nicht unkritische Kom–mentar von Aßfalg aus. Beim liegenden Liebespaar sagt Aßfalg mit einem Augenzwinkern, „wenn die sexuelle Belästigung von der Frau ausgeht, kann sich der Mann wenigstens sicher fühlen“. Bei der folgenden Skulptur stärkt der Mann der Frau den Rücken. Wer sich an den ro–ten Lippen stört, hat offenbar seinen Cliff Richard nicht hinreichend gehört. Aus Eichenholz ge–arbeitet ist „hinter einem erfolgreichen Mann steht eine kluge Frau“. Bei „tolerante Menschen“, die sich aus allen Hautfarben zusammensetzen, spricht Aßfalg von einer „Botschaft, die immer wichtiger wird“. Überhaupt stehen seine Werke für Aussagen, die der Künstler treffen möchte, ohne mit der Tür ins Haus zu fallen. Ihm geht er darum, die Betrachter zum Nachdenken zu bringen.

Abfälle vom Garagentor ergaben die Plastik „Lebensfreude“ von 2020, die von seinen damals acht– bzw. zehnjährigen Enkelkindern bemalt wurde. „Dabei haben sie das Mischen von Farben gelernt“, erinnert sich Aßfalg. „Ich und ich“, die Skulptur der Rücken an Rücken stehenden Menschen, die sich nichts mehr zu sagen haben, hat Aßfalg unlängst erst bemalt, zuvor war sie weiß.

Die Entstehung seiner Werke hat Aßfalg meist mit dem Handy festgehalten. Bewunderer schicken ihm Fotos seiner Skulpturen, die früh morgens oder abends entstanden sind. Vom Sturm des aktuellen Sommers beschädigt wurde die Skulptur „kluge Menschen verhandeln und bringen es zu großem Wohlstand. Nur Versager führen Krieg“. Das Werk ist gerade in Aßfalgs Atelier zur Restaurierung. „Die verzahnte Welt“ verarbeitet Abfälle aus seiner Firma.

Zu jedem Werk weiß der Meister Geschichten und Hintergründe zu berichten. Seine Schaffens–kraft ist ungebrochen, daher dürfen Besucher sich stets über Neuerungen freuen, so über das hochaktuelle Werk „Entwurzelt“, wo es heißt, „den Lebensbaum in der Heimaterde mit Gewalt herausgerissen — entwurzelt — ohne Hoffnung — keine Zukunft. Nur verachtet. Kein Mensch macht etwas ohne Grund“. Ein Mann aus Russland, Mitte 50, habe vor wenigen Tagen geweint, als Aßfalg ihm diese Skulptur gezeigt hat.