Gute Zahlen und genügend Wasser

Die Verhandlungen der Verbandsversammlung des Zweckverbands „Bussenwasserversorgungsgruppe“ (BuWaG) mit Sitz in Oberstadion fand am Mittwoch im Gemeindehaus in Unterwachingen statt. Der Vorsitzende, der Geschäftsführer und die Mitglieder zeigten sich bezüglich der aktuellen Lage und der zu erwartenden Entwicklung des Verbands sehr zufrieden. Sowohl die Finanzen als auch die Wasserschüttung wurden gelobt. Für 25-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst erhielt Paul Liebhart eine Ehrung.

Bürgermeister Hans Rieger hat als Verbandsvorsitzender die Vertreter der Stadt Ehingen bezüglich ihrer Teilorte Kirchbierlingen und Volkersheim sowie der Gemeinden Emerkingen, Grundsheim, Hausen am Bussen, Obermarchtal, Oberstadion, Untermarchtal, Unterstadion und Unterwachingen aus dem Alb-Donau-Kreis sowie der Gemeinden Attenweiler, Unlingen und Uttenweiler aus dem Landkreis Biberach begrüßt.

Für Paul Liebhart gab es zu Beginn anlässlich seines silbernen Jubiläums im öffentlichen Dienst lobende Worte. Liebhart habe am 1. Januar 2000 bei der BuWaG angefangen, vom 1. April 2004 bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze am 31. März 2022 sei er hauptamtlich als Wassermeister tätig gewesen. Seither vertrete er mit fünf Wochenstunden seinen Nachfolger Oliver Neubrand, der bis 2025 die Schulung zum Wassermeister durchläuft. „Jüngere können von ihm lernen“, sagte Rieger, der Liebhart bescheinigte, sich viel Anerkennung und Wertschätzung erworben zu haben. Mit ganzem Wissen und ganzer Kraft habe er sich eingebracht. Im Namen der Verbandsversammlung dankte Rieger Paul Liebhart mit einem Geschenkkorb und einer Urkunde für 25 Jahre, die durch die Anrechnung der Bundeswehrzeit komplettiert sind.

Als neuer ehrenamtlicher Geschäftsführer der BuWaG ging Markus Mussotter erstmals auf den Jahresabschluss 2022 und die endgültige Betriebskostenabrechnung ein. Für das Jahr 2022 hatte sein Vorgänger Wilhelm Fügner im Wirtschaftsplan eine vorläufige Betriebskostenumlage in Höhe von 558.000 Euro vorgesehen. Nach dem tatsächlichen Betriebs- und Rechnungsergebnis war eine endgültige Betriebskostenumlage von 556.181 Euro erforderlich, also gut 1800 Euro weniger als geplant. Die Wasserabnahme durch die beteiligten Gemeinden im Jahr 2022 betrug 506.358 Kubikmeter Frischwasser. Erfreulich sei gewesen, dass die tatsächlichen Stromkosten mit 49.781,24 Euro um 14.218,24 Euro unterhalb des Planansatzes gelegen hätten. Der Vermögensplan 2022 schließt mit 962.294 Euro ab. Abzüglich der Investitionen von 149.255 Euro hat Mussotter einen Deckungsmittelüberhang von 813.039 Euro errechnet. Die Bilanzsumme beträgt gut 3,8 Millionen Euro. Mussotter lobte die Strompreisbremse der Bundesregierung und sprach unter dem Strich von einer Punktlandung, die mit einem einstimmigen Feststellungsbeschluss der Versammlung belohnt wurde.

Der vom Verbandsvorsitzenden Hans Rieger und Geschäftsführer Markus Mussotter erstellte Wirtschaftsplan 2024 wurde ebenfalls einstimmig angenommen. Nach den Erläuterungen von Mussotter verringert sich die vorläufige Betriebskostenumlage 2024 auf 615.000 Euro. Die voraussichtliche Wasserabgabe hat er mit 507.550 Kubik angesetzt. Die geplanten Investitionen brachte er mit 89.100 Euro in Ansatz. 53.000 Euro davon entfallen auf die zu erwartende Schlusszahlung an die partnerschaftlich verbundene Jungholzwasserversorgungsgruppe, die im Pumpwerk Alberweiler die Schaltanlage erneuert hat. Der Verband ist und bleibt schuldenfrei und benötigt keine Kreditermächtigung. Der Härtegrad des Wassers bewegt sich zwischen 16,7 und 17,4. Oliver Neubrand bat in einem Schreiben die örtlichen Feuerwehren, größere Übungen anzukündigen.

Ingenieur Stephan Schranz aus Bad Saulgau sprach hinsichtlich der BuWaG von einem sehr gut geführten Zweckverband. Die Wasserförderung decke 230 Prozent des Wasserbedarfs. Er ging auf künftige Investitionen ein. Dabei nannte er die Sanierung der Trinkwasseraufbereitung im Pumpwerk Herlighof in den Jahren 2025 und 2026, die mit 600.000 Euro zu Buche schlagen wird. Aktuell belaufen sich die Rücklagen auf 840.000 Euro. Auch 3740 Meter Leitungen stehen zum Austausch an. An einigen Hochbehältern sind die Putzfassaden zu sanieren.