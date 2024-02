Ein Anreiz für junge Feuerwehrler

Mit einem Ortstermin haben Bürgermeister Hans Rieger und die Unterwachinger Gemeinderäte ihre Gemeinderatssitzung am Montagabend begonnen. Gemeinsam wurde das „neue“ Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr besichtigt. Weil das bisherige Unterwachinger Einsatzfahrzeug rund 40 Jahre alt ist und der TÜV abläuft, ergriffen Bürgermeister, Räte und Feuerwehr die Möglichkeit, bei der Laupheimer Wehr ein gebrauchtes Löschfahrzeug LF 8/6 für 8000 Euro zu kaufen.

„Das Fahrzeug war in Baustetten im Einsatz, ist Baujahr 1996 und hat nur 11.000 Kilometer auf dem Tacho“, sagte Bürgermeister Rieger. Peter Traub, Vize-Kommandant der Unterwachinger Feuerwehr: „Das Dieselfahrzeug und seine Ausstattung ist deutlich moderner als unser bisheriges Fahrzeug, hat TÜV bis Juni nächsten Jahres und bietet Platz für neun Einsatzkräfte.“ Bis zur „Indienststellung“ des neuen Fahrzeugs muss der Digitalfunk umgebaut und die Beklebung auf Unterwachingen angepasst werden. Dann soll das bisherige Fahrzeug verkauft werden. „Das LF 8/6 wird sicher auch ein Anreiz für junge Leute sein, unserer Wehr beizutreten“, sagte der Vize-Kommandant und kündigte einen Infoabend am 5. März an.

Nach dem Ortstermin ging die Sitzung im Gemeindehaus weiter. Dort wurde der Gemeindewahlausschuss für die Kommunal- und Europawahl festgelegt. Bürgermeister Hans Rieger wird den Vorsitz übernehmen, seine Stellvertreterin ist Sophia Aßfalg, außerdem werden die Räte, die sich nicht mehr zur Wahl stellen, ein Amt im Ausschuss übernehmen. Unterwachingen wird einen Wahlbezirk bilden, gewählt wird im barrierefreien Gemeindehaus.

Während einer größeren Veranstaltung im Unterwachinger Gemeindesaal wurde festgestellt, dass zu wenig Tische vorhanden sind. Am Montag haben die Räte beschlossen zwei neue Tische und einen Stuhlwagen zum Preis von rund 1000 Euro zu kaufen.

Unterwachingen ist für 3,1 Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen verantwortlich, dafür bekommt die Gemeinde jedes Jahr 1500 Euro pro Kilometer Zuschuss, also rund 7750 Euro. In diesem Jahr sollen 1000 Euro für den Winterdienst und 500 Euro für Verkehrsschilder eingesetzt werden. „Der Rest fließt in die Rücklagen“, so der Bürgermeister.

Im vergangenen Jahr sind verstärkt sogenannte Fundkatzen aus Unterwachingen bei der Ehinger Katzenhilfe abgegeben worden. „Die Tierarztkosten muss dann die Gemeinde tragen, das waren im vergangenen Jahr rund 4000 Euro“, sagte der Bürgermeister. Hans Rieger betonte: „Wir geben inzwischen mehr Geld für Fundkatzen aus, als für unseren Kinderspielplatz. So kann es nicht weitergehen“. Der Gemeinderat beschloss, dass, wenn eine Katze gefunden wird, erst die Gemeindeverwaltung informiert werden muss, bevor die Katze bei der Katzenhilfe abgegeben wird. „Vielleicht lässt sich ja ein Besitzer ermitteln“, so Rieger. Außerdem wird die Gemeinde demnächst im Amtsblatt vermehrt dazu aufrufen, Katzen „unbedingt kastrieren zu lassen“.

Am Schluss der Sitzung gab Bürgermeister Rieger bekannt, dass die Stromtankstelle für E-Autos am Gemeindehaus jetzt genutzt werden kann und dass die Gemeinde den Eltern weiterhin einen 50-prozentigen Zuschuss zum Kindergartenbus gewährt. Außerdem berichtete Hans Rieger, dass im vergangenen Jahr 2961 Kilowattstunden Strom für Straßenbeleuchtung gebraucht wurden und dafür rund 1600 Euro zu zahlen waren. „Zum Glück haben wir rechtzeitig auf LED-Technik umgerüstet, sonst wären die Kosten noch viel höher gewesen“, sagte Rieger. Im Jahr 2022 mussten für 4120 Kilowattstunden „nur“ 773 Euro bezahlt werden. „Für dieses Jahr haben wir wieder einen guten, günstigen Tarif“, so der Bürgermeister.