13 neue Kameraden treten der Freiwilligen Feuerwehr bei

Die 16 aktiven Feuerwehrkameraden erhalten Zuwachs. 13 Männer aus der Gemeinde wollen der Feuerwehr beitreten. In der Gemeinderatssitzung am Montag hat Bürgermeister Hans Rieger darüber berichtet. Außerdem hat der Gemeinderat der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für 2024 zugestimmt, ebenso der Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets Munderkingen.

Die von Bürgermeister Hans Rieger und der stellvertretenden Fachbeamtin für das Finanzwesen bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Laura Laub, entworfene Haushaltssatzung fand gemeinsam mit dem Haushaltsplan für das aktuelle Jahr einstimmige Zustimmung bei den Gemeinderäten. Einleitend stellte der Rathauschef fest, dass die finanzielle Lage der Gemeinde trotz hoher Investitionen in der Vergangenheit zufriedenstellend ist: „wir können zwar in diesem Jahr nach dem neuen Haushaltsrecht mit einem Minus von 8.011 Euro den Haushalt nicht ganz ausgleichen. Das ist aber nicht beunruhigend, denn in den Folgejahren erwarten wir positive Ergebnisse“. Dass die Realsteuern und Gebühren 2024 nicht erhöht werden, ist für die Einwohnerschaft eine weitere positive Nachricht. Das 186 Seiten umfassende Werk wurde den Ratsmitgliedern von Laura Laub erläutert.

Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge von 458.211 Euro und ordentliche Aufwendungen von 466.222 Euro geplant. Im Finanzhaushalt errechnet sich bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 424.904 Euro und Auszahlungen von 483.904 Euro ein Zahlungsmittelbedarf von 58.186 Euro. Insoweit kann die Gemeinde auf Rücklagen zurückgreifen. Aufgrund der guten Gewerbesteuereinnahmen in den Vorjahren sieht der Plan für 2024 Eingänge von 40.000 Euro vor.

Die geplante Investitionstätigkeit der Gemeinde liegt bei 985.000 Euro. Da die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bei 932.765 Euro liegen, sieht der Gemeinderatsbeschluss eine Kreditermächtigung in Höhe von 50.000 Euro vor. Sofern der Kreditrahmen ausgeschöpft wird, steigt die Verschuldung der Gemeinde bei fortgesetzter Tilgung von 266.000 Euro auf 309.875 Euro. Zieht man 200.000 Euro ab, die zur Beteiligung beim örtlichen Energieversorger aufgenommen wurden, liegt die Verschuldung zum Jahresende bei 109.875 Euro. Bei 198 Einwohnern bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 555 Euro.

Investitionsschwerpunkte sind der Erwerb von Grundstücken für Bauland, der Erwerb eines gebrauchten Löschgruppenfahrzeugs LF 8/6 einschließlich der Zusatzausrüstung, Einsatz- und Dienstkleidung sowie digitale Meldeempfänger, Breitbandausbau, Investitionen bei der Römerhalle Emerkingen, Feldwegerhaltung, Renaturierung des Hausener Bachs und Kindergartenabmangel. Da insoweit für die letzten drei Jahre von der Stadt Munderkingen keine Abrechnung eingegangen ist, sieht der Haushaltsplan eine entsprechend höhere Summe vor. Bürgermeister Rieger betonte, diesem Ansatz sei der negative Ergebnishaushalt geschuldet.

Der Rathauschef teilte mit, dass Feuerwehrkommandant Alexander Enderle aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zum 31. Dezember niedergelegt hat. Kommissarisch übernimmt bis zur nächsten Hauptversammlung sein Stellvertreter Peter Traub dessen Aufgaben. Gemeinsam mit Gemeinderatskollege und Feuerwehrmann Bernd Aßfalg habe Traub hervorragende Arbeit bei der Werbung neuer Mitglieder geleistet. Beide seien von Haus zu Haus gegangen. „Offenbar hat das kürzlich erworbene Löschfahrzeug so viel Begeisterung hervorgerufen, dass 13 neue Mitglieder der örtlichen Feuerwehr beitreten wollen“ sagte Rieger. Die im Haushalt für Dienstkleidung vorgesehenen 8000 Euro würden zwar nicht ausreichen, jedoch könne nach einer Bestandsaufnahme der Gemeinderat der Anschaffung als überplanmäßige Ausgabe zustimmen. Das Gremium stimmte zu und geneh-migte die Anschaffung von 20 digitalen Meldeempfängern als Ersatz für die ab Mai nicht mehr nutzbaren analogen Piepser.

Die Firma Löffler, so ein weiterer Beschluss, soll mit der Mängelbeseitigung an der Heizanlage im Gemeindehaus beauftragt werden. Bürgermeister Rieger erwartet, dass im Herbst neben dem Gemeindehaus eine Hackschnitzelanlage in Betrieb gehen wird, über die das öffentliche Gebäude im Wege eines Wärmenetzes mitbeheizt werden kann.

Ferner fand die geplante Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets Munderkingen nach Süd-Westen einstimmige Zustimmung.