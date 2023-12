Zwei Adventskonzerte wird der Silcherchor unter der Leitung von Oliver Haux am dritten Advent, 17. Dezember, spielen. Das erste Konzert findet um 15 Uhr auf dem Bussen statt, das zweite um 18 Uhr in der Kirche Maria Schnee in Unterstadion. Das Konzert verbindet A Capella-Gesang des Männerchors mit besinnlichen Texten und Orgelmusik von Ruth Seethaler, wie der Silcherchor mitteilte. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.