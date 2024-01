Viel Einsatz und viele Beförderungen

Vor rund einer Woche hat sich die Freiwillige Feuerwehr von Unterstadion in der Florianstube im Gemeindezentrum zur diesjährigen Hauptversammlung getroffen.

Kommandant Matthias Hipper gab einen Überblick über das vergangene Einsatzjahr und nannte Zahlen. Die Unterstadioner Feuerwehr wurde im vergangenen Jahr zu 15 Einsätzen alarmiert, darunter fünf Brandeinsätze und zehn technische Hilfeleistungseinsätze. „Dabei wurden 205 Einsatzstunden geleistet. Im Jahr 2023 wurden zudem 24 Übungen mit mehr als 600 Übungsstunden abgehalten“, so der Kommandant.

Bürgermeister Uwe Handgrätinger bedankte sich bei den Feuerwehrleuten für ihren Dienst und ihren „Einsatz zum Wohle der Bevölkerung“ und lobte das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute bei den Einsätzen und für das Dorfleben. Handgrätinger nannte das Maibaumstellen, die Verkehrsregelung bei Veranstaltungen, das Winkelferienprogramm sowie die Brandschutzfrüherziehung in der Krabbelgruppe und dem Kindergarten als Beispiele.

„Um auch in Zukunft den sehr guten Leistungsstand zu erhalten“, so Kommandant Hipper, nahmen die Kameraden im vergangenen Jahr an verschiedenen Lehrgängen teil. Hipper nannte Truppmann-, Atemschutz-, Brandschutzfrüherziehung-, Gerätewart-, Maschinisten- und Zugführer-Lehrgänge, außerdem wurde ein LKW-Führerschein gemacht.

In seinem Ausblick betonte der Kommandant, dass in diesem Jahr der neue Mannschaftstransportwagen geliefert wird, weil der bisherige MTW nicht mehr Anforderungen entspricht und mehr als 30 Jahre alt ist.

Schriftführer Thomas Stiehle ließ das vergangen Jahr Revue passieren und Kassier Roland Butz meldete einen positiven Stand der Mannschaftskasse.

Traditionell wurden bei der Hauptversammlung wieder einige Feuerwehrleute befördert. So konnte Kommandant Matthias Hipper, Benedikt Ried, Michael Stiehle, Lukas Walter und Simon Schweikert zum Oberfeuerwehrmann befördern. Holger Bammert, Tobias Walter und Jonas Schosser sind jetzt Hauptfeuerwehrmann und Vize-Kommandant Julian Rapp wurde zum Brandmeister ernannt. Zum Hauptlöschmeister wurde Kommandant Matthias Hipper befördert.

Bevor die Versammlung mit einem Vesper beendet wurde, bedankte sich Hipper bei den „Winkelfeuerwehren“ aus Grundsheim und Oberstadion für die sehr gute Zusammenarbeit im vergangen Jahr.