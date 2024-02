Unterstadion legt deutlich positiven Ergebnishaushalt 2024 vor

Welche äußeren Einflüsse auf kommunale Haushalte einströmen ist im Rahmen der Gemeinderatssitzung im Sitzungssaal des Rathauses Unterstadion deutlich geworden. Mit 447.011 Euro im Plus legt die 834-Einwohnergemeinde für 2024 einen Haushaltsplan mit einem sensationell guten Ergebnishaushalt vor. Dass sich diese Zahl in den kommenden Jahren nicht wiederholen lässt und dass Unterstadion von solidem Haushalten geprägt ist, wurde ebenfalls deutlich. Reine Formsache war in dieser finanziell sehr guten Phase, in der auch keine Neuverschuldung geplant ist, der Beschluss bezüglich Haushaltssatzung und Haushaltsplan.

Die von Bürgermeister Uwe Handgrätinger und Markus Mussotter, Geschäftsführer und Fachbeamter für das Finanzwesen der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, entworfene Haushaltssatzung mit dazugehörigem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 erwies sich für die Gemeinderäte als Grund zur Freude. Selten kann eine Gemeinde in der Größenordnung von Unterstadion einen Ergebnishaushalt mit einem positiven Gesamtergebnis von fast einer halben Million Euro vorlegen, der die gesetzlichen Vorgaben zur Erwirtschaftung der Abschreibungen und damit der Generationengerechtigkeit derart deutlich erfüllt.

Markus Mussotter erläuterte, dass die gute Zahl einerseits einer langjährig soliden Haushaltsführung geschuldet ist, andererseits aber auch äußeren Einflüssen unterliegt: „Der Haushaltsausgleich 2024 wird durch ordentliche Erträge von 2.360.601 Euro und ordentliche Aufwendungen von 1.913.590 Euro erreicht. Die Gemeinde Unterstadion kann somit ihrer Ausgleichsverpflichtung sehr gut nachkommen.“

Bei planmäßigem Vollzug des Haushalts beläuft sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf 447.011 Euro. „Hauptursache für diesen ausgeglichenen Haushalt 2024 ist die Zuweisungssystematik des Länderfinanzausgleichs. Die Entwicklung wird durch die zunehmende Einwohnerzahl noch begünstigt“, so Mussotter, der fortfuhr: „Diese sehr guten Zahlen müssen für die kommenden Jahre relativiert werden, weil durch die aktuellen Mehrzuweisungen das Land in den Jahren 2025 und 2026 diese Zuweisungen erheblich reduziert. Deshalb kann in diesen beiden Jahren der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.“

Mussotter rechnet für 2025 mit einem Minus von 327.228 Euro, für 2026 mit einem Minus von 51.975 Euro. Für 2027 ist wieder mit einem stattlichen Plus von 130.436 Euro zu rechnen. Markus Mussotter fasste zusammen, „in der Gesamtdarstellung kann die Gemeinde jedoch auf eine solide Finanzausstattung verweisen“. Die Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft ist gestiegen von 99.260 Euro im Jahr 2022 über 330.925 Euro im Jahr 2923 auf 551.543 Euro für 2024. Die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinde liegen bei 334.750 Euro.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, unter anderem Zuschüsse, belaufen sich auf 475.000 Euro. Im Gegenzug ist ein Investitionsvolumen von 1.104.200 Euro geplant. Aufgrund guter Liquditätsüberschüsse aus den vergangenen Jahren gelingt dieses ehrgeizige Investitionsvolumen ohne Kreditermächtigung. Ende 2024 sinkt der Schuldenstand auf 530.000 Euro. 270.000 Euro davon wurden zur Beteiligungsfinanzierung bei der Firma Netze BW aufgenommen, welche eine gute Rendite abwirft und am Ende der Laufzeit dem kommunalen Konto wieder gutgebracht wird. Bürgermeister Handgrätinger sagte, „die eigentliche Netto-Pro-Kopf-Verschuldung am 31. Dezember 2024 liegt bei 834 Einwohnern bei 312 Euro. Das liegt deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts vergleichbarer Gemeinden“.

Geplant sind Einnahmen aus der Grundsteuer von 94.115 Euro, aus der Gewerbesteuer von 350.000 Euro und aus der Hundesteuer von 2250 Euro. Der Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer beträgt 602.500 Euro, aus der Umsatzsteuer 67.500 Euro. Gegenzurechnen ist eine Gewerbesteuerumlage von 36.100 Euro. Die Personalaufwendungen liegenbei knapp 240.000 Euro. An Kreisumlage muss Unterstadion 231.643 Euro leisten, an Finanzausgleichsumlage 193.182 Euro.

Hauptinvestitionspunkte sind eine Photovoltaikanlage auf dem Rathaus mit 50.000 Euro und auf dem Gemeindezentrum mit 24.000 Euro sowie Ausgaben für den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs und Notstromaggregats mit 98.000 Euro. Dagegenzurechnen ist eine Feuerwehrförderung von 58.000 Euro. Umbau und Erweiterung des Kindergartens St. Josef schlagen abzüglich Förderung mit 257.500 Euro zu. 30.000 Euro veranschlagt sind für den Breitbandausbau. Der Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen in der Hauptstraße kostet die Gemeinde abzüglich Förderung 50.000 Euro, die Neugestaltung der Ortseinfahrt Mundeldingen 80.000 Euro. Für die Anlage eines Mehrfachurnengrabs sind 30.000 Euro vorgesehen.