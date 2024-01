Die Landwirte im „Winkel“ haben am Donnerstagabend ein dickes Ausrufezeichen hinter die aktuellen Bauernproteste gesetzt: Viele hundert Menschen folgten dem kurzfristigen Aufruf, mit einer Rundfahrt ihren „Unmut zur aktuellen Politik“ zu zeigen.

„Egal ob Handwerker, Hausfrau oder Rentner, schließt euch den Kolonnen der Landwirte an“, hieß es in einem Flyer, der erst am Mittwoch in diversen digitalen Kommunikationskanälen verbreitet worden war. Und die Resonanz war überwältigend: Von 16.30 Uhr an füllten sich die Straßen von Unterstadion, Oberstadion, Mundeldingen, Hundersingen und Grundsheim zusehends mit Traktoren, Lastwagen und Autos, die in mehreren Konvois hupend und mit Warnblinklichtern von Ortschaft zu Ortschaft zogen.

Reger Austausch bei Bratwurst und Bier

Anschließend ab etwa 18.30 Uhr trafen sich die Teilnehmer auf einem Feld bei Unterstadion, wo sie von den Initiatoren - allesamt Landwirte aus den Winkelgemeinden - mit Bratwürsten sowie heißen und kalten Getränken verköstigt wurden. Viele nutzten die Gelegenheit, rund um wärmende Feuertonnen den eisigen Temperaturen zu trotzen und sich über die Sparpolitik der Bundesregierung und die Erlebnisse in der Protestwoche auszutauschen.

Mit dem Bier- und Glühweinzapfen kaum hinterher kam unter anderem der Unterstadioner Ortsbauernobmann und Mitinitiator Rainer Butz. Er zeigte sich begeistert: „Unser Ziel war, nicht nur die Landwirte, sondern die ganze Bevölkerung mit der Aktion mitzunehmen. Das hat super geklappt.“