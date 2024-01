Kaum sind die Kerzen an den Christbäumen erloschen, machen die Narren in der Region wieder mobil. Als erste sind in diesem Jahr die „Gausweiber von Stäa“ in Unterstadion mit dem ersten Umzug in der Narrengeschichte der Winkelgemeinde in die Fasnet gestartet.

In 39 Gruppen zogen am Sonntagnachmittag Narren und närrische Musiker vom „Unterstadioner Zipfel“ durch die Hauptstraße zum Festzelt am Sportplatz und grüßten unterwegs die Zuschauer mit ihren Narrenrufen. „Manege frei“ riefen die als Zirkusartisten, Tiere und Gaukler verkleideten Unterstadioner Kindergartenkinder, die den Gaudiwurm unter den närrischen Klängen des Unterstadioner Musikvereins „Lyra“ anführten. Und bevor der Reigen der Narren in Maske und Häs eröffnet wurde, ließen die Mädels der Tanzgarde aus Oggelsbeuren ihre Beine durch Unterstadion fliegen.

Fitnesstest für den Bürgermeister

Dann zogen die Nachbarnarren aus Oberstadion, also Wenk‘l-Fratza und Schlossberghexa, am Unterstadioner Publikum vorbei, gefolgt von vielen Narrenzünften aus der Verwaltungsgememeinschaft Munderkingen. Aus Emerkingen kamen Dura-Hexa und Fetzasprenger, die Oberstadions Schultes Kevin Wiest über ihr Seil hüpfen ließen. Babeles-Buaba und Mittelhofer Burgweibla kamen aus Rottenacker, und mit „Schopfboale Hoi“ kündigten sich dr Hokama und sein Gefolge aus Untermarchtal an.

Zwischendurch sorgte die Guggenmusik „Los Krachos“ für die närrischen Töne, dann zogen Schnecken und Wolfstal-Bären aus Lauterach, Spittlnarren aus Munderkingen und die Narrenzunft aus Obermarchtal durch Unterstadion. Mit großem Aufgebot und „OHU“-Rufen kamen Karnevalsgesellschaft und Narrenzunft aus Ochsenhausen in den Winkel, mit „Gsteidaweib hot Moggla keit“ grüßten die Mittelbucher Narren, „Schender-Märra dand Geil verscherra“ riefen die Laupertshauser Deifelsloch-Märra, und aus Staig gaben sich die Holzstöckler ihre närrische Ehre.

Viele bekannte Fasnetsfiguren sind dabei

Viele bekannte Fasnetsfiguren aus der Region waren beim Narrensprung in Unterstadion wieder zu sehen. Mit dabei waren Bärenjäger und Druden aus Griesingen, Bürgeleshexen aus Kirchen, die große Schar der Malefiz-Narren der Narrengesellschaft aus Oberdischingen, Riaddeifl aus Kirchbierlingen, Deich-Uschla aus Granheim, Brugga-Goischdr aus Dettingen und die Sirgho-Familie mit ihren zahlreichen Narren aus der „Häfele Hoi“-Zunft in Schelklingen.

Als der bunte Narrenzug am Publikum vorbeigezogen war, war der erste Narrentag in der Region natürlich noch lange nicht zu Ende. Im Partyzelt wurde ausgelassen gefeiert. Und für alle die es ruhiger wollten, hatten die Gausweiber im Gemeindesaal Kaffee und Kuchen angeboten.