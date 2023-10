Schlussakkord im Jubiläumsjahr

Nach dem großen Fest im Juli setzte der Musikverein „Lyra“ Unterstadion jetzt am vergangenen Wochenende mit dem traditionellen Herbstfest den Schlussakkord in seinem 90. Jubiläumsjahr. Am Sonntag konnten sich über 1000 Besucherinnen und Besucher in der Mehrzweckhalle Oberstadion neben kulinarischen Genüssen der schwäbischen Küche mit einem reichhaltigen Musikprogramm verwöhnen lassen.

Bereits am Vormittag spielte der Bergemer Musikverein Grötzingen zum Frühschoppen auf.

Nach dem Mittagessen mit der traditionellen Metzelsuppe und einem großen Angebot an anderen schwäbischen Spezialitäten, die allesamt von den vielen fleißigen Helfern des Musikvereins zubereitet wurden, läutete die Jugendgruppe Unterstadion/Emerkingen unter der Leitung von Alexandra Liebhart das Nachmittagsprogramm ein.

Direkt im Anschluss dirigierte Maike Biffar ihre Jugendkapelle Aßmannshardt, die neben klassischen auch mit modernen Stücken aus dem Bereich Musical, Rock und Pop für gute Unterhaltung sorgte. Danach übernahm die Jugendkapelle Unterstadion unter der Leitung von Philipp Betz die Gestaltung des Unterhaltungsprogramms. Im Abendprogramm zum Festausklang spielte der Musikverein „Frohsinn“ Reutlingendorf unter Dirigent Bernd Ebe.

Der Vorsitzende Christian Fiderer blickt zufrieden auf ein abwechslungsreiches Festjahr zurück. Seine rund 170 aktiven Musiker von „alt“ bis „jung“ sind bei allen Veranstaltungen tatkräftig bei der Sache. Über Nachwuchssorgen, berichtet er, könne er seit den vergangenen Jahren nicht mehr klagen. So gibt es dreimal jährlich beim Musikverein eine Infoveranstaltung, bei der Kinder und Jugendliche Instrumente ausprobieren können. Die jüngsten Musiker kommen bereits im Kindergartenalter in die Blockflötengruppe.

Das Einzugsgebiet des Musikvereins ist „der Winkel“ Oberstadion, Unterstadion, Mundeldingen, Moosbeuren, Mühlhausen, Hundersingen, Grundsheim und Bettighofen, in dem es derzeit insgesamt 450 aktive und passive Mitglieder gibt.

Bereits im November beginnen die Proben für das Dreikönigskonzert am 5. Januar. Zudem nimmt der Musikverein „Lyra“ Unterstadion nach einem Jahr Pause im kommenden Jahr wieder beim Wertungsspielen in Ummendorf teil.