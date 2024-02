Neue Geschwindigkeitsbegrenzung in Bettighofen

Als Ergebnis einer Verkehrsschau besteht seit wenigen Tagen an der Landstraße L 270 im Bereich von Bettighofen eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 Stundenkilometer. Bürgermeister Uwe Handgrätinger hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch über die Flüchtlingssituation in Unterstadion informiert.

Handgrätinger gab im Rat bekannt, dass seit Montag, 8. Januar, das Verbandsstandesamt Munderkingen seinen Dienst aufgenommen hat. Die bisherigen Standesämter der Gemeinden Emeringen, Emerkingen, Hausen am Bussen, Grundsheim, Lauterach, Rechtenstein, Untermarchtal, Unterstadion und Unterwachingen seien seit diesem Datum Außenstellen des neuen Verbandsstandesamts. Für die Einwohnerschaft würde sich nur wenig ändern, zum Beispiel seien Trauungen weiterhin in den jeweiligen Heimatgemeinden möglich. Lediglich die Anmeldung zur Eheschließung müsse über das Verbandsstandesamt erfolgen.

Der Handgrätinger berichtete, dass in den vergangenen Monaten stets rund 100 aus der Urkaine vor dem russischen Angriff geflüchtete Menschen in der Flüchtlingsunterkunft in der Munderkinger Straße untergebracht waren. Die Gemeindeverwaltung habe festgestellt, dass viele der Geflüchteten nur wenige Wochen in der Unterkunft wohnten. Die Verwaltung habe die häufigen Wohnsitzwechsel jeweils registriert, was dem Rathaus entsprechend Aufwand beschert habe. Auch sei eine Integration der Menschen bei dieser hohen Fluktuationsrate nicht einfach.

Die Freiwillige Feuerwehr habe in ihrer Jahresversammlung im Januar von 15 Einsätzen berichtet. Davon seien fünf Brandeinsätze in der Raumschaft gewesen. „Dies belegt die Notwendigkeit einer gut aufgestellten und ausgebildeten Gemeindefeuerwehr“, so Handgrätinger, der sich bei allen Feuerwehrkameraden für ihren Dienst an den Mitbürgerinnen und Mitbürgern bedankte.

Der Rathauschef informierte über die Ergebnisse einer Ende November mit der Straßenverkehrsbehörde erfolgten Verkehrsschau. Dem Wunsch des Gemeinderats entsprechend wurde im Kreuzungsbereich an der Landstraße L 270 Richtung Oberstadion und Hundersingen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer angeordnet. Aus Richtung Oberstadion dauert der auf 70 km/h reduzierte Bereich von der Kreuzung bis zum Ortsschild Bettighofen. Die Anordnung werde sich auch positiv auf eine gemäßigte Geschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt Bettighofen auswirken. Die Verkehrsbeschilderung ist bereits beidseitig angebracht worden.

Handgrätinger wies zudem auf die im November vorgenommene Verbesserung der Website der Gemeinde (www.unterstadion.de) hin. Besonders sei eine barrierefreie Gestaltung vorgenommen worden. Durch die Verbesserungen könne zum, Beispiel direkt auf das aktuelle Amtsblatt und auf das Hochwasserwarnsystem „Noysee“ zugegriffen werden. Die Verpflichtung der Gemeinden zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten hätten die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen durch eine Beauftragung der Firma Radop durch den Verbandsvorsitzenden Thomas Schelkle erfüllt. Dadurch fallen für die Gemeinde Unterstadion einmalige Kosten von 1800 Euro sowie jährliche Kosten von 486 Euro an.

Der Gemeinderat stimmte im Wege einer Satzungsanpassung der Erhöhung der Entschädigung für Einsätze bei der Freiwilligen Feuerwehr auf 13 Euro pro Stunde zu. Ebenfalls billigte das Gremium der Annahme einer Spende für die Feuerwehr von der Donau-Iller Bank Ehingen über 300 Euro sowie einer Spende vom Architekturbüro Münz in Allmendingen über 360 Euro für einen Bollerwagen für den Kindergarten. Der Rat sprach sich für die Teilnahme an der Bündelausschreibung des Gemeindetags aus, um für 2025 bis 2027 einen günstigen Stromtarif zu erhalten.