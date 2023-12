MV „Lyra“ Unterstadion veranstaltet sein Dreikönigskonzert

Der Musikverein „Lyra“ Unterstadion veranstaltet am Freitag, 5. Januar, sein Dreikönigskonzert in der Mehrzweckhalle Oberstadion. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr.

Traditionell startet der Musikverein „Lyra“ Unterstadion musikalisch mit dem Dreikönigskonzert ins neue Jahr 2024. Unter Leitung von Dirigent Philipp Betz eröffnet die Jugendkapelle das Konzert am Vorabend des Dreikönigstags. Die Jugendlichen bringen die Musikstücke „Free World Fantasy“ von Jacob de Haan, „Stratosphere“ von Otto M. Schwarz und „First Flight“ von Armin Kofler zu Gehör.

Den zweiten Teil bestreitet die aktive Kapelle des Musikvereins. Dirigent Klaus Fiderer hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Eröffnet wird der zweite Konzertteil mit dem Stück „Fanfare -- The Benefaction from Sky and Mother Earth“ des japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa. Danach folgt „The Legend of Maracaibo“ von José Alberto Pina. Nach den Ehrungen verdienter Musikerinnen und Musiker folgt das von Otto M. Schwarz komponierte Musikstück „Between Two Worlds“. Das viersätzige Musikstück „Gulliver’s Travels“, geschrieben von Bert Appermont, spielen die Musikerinnen und Musiker unter Leitung der Dirigentin der Jugendgruppe Alexandra Liebhart. Zum Abschluss des Dreikönigskonzerts 2024 wird „Selections from Starlight Express“, arrangiert von Jerry Nowak, aufgeführt.

Infos gibt es online unter www.musikverein-unterstadion.de.