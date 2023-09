Mehrere Verletzte bei einem Unfall in Unterstadion

Mehrere Personen sind am Samstag bei einem Unfall in Unterstadion leicht verletzt worden. Gegen 16.42 Uhr war eine 18–Jährige mit einem Ford in der Hauptstraße unterwegs. An einer Einmündung fuhr sie in die K7415 ein. Von links kam ein 36–Jähriger mit einem Opel und hatte Vorfahrt. Der Opel stieß trotz Vollbremsung frontal in die Fahrertür des Ford. Die Airbags lösten an beiden Autos aus.

Die 18–Jährige erlitt bei der Kollision ebenso wie ihre 18–jährige Beifahrerin und ein 15–jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Der 36–Jährige blieb unverletzt. Ein Abschlepper barg die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Ford auf 5000 Euro, am Opel auf 10.000 Euro. Bis zur Bergung der Fahrzeuge musste die K7415 bis etwa 18.15 Uhr komplett gesperrt werden.