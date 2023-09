Kirchengemeinde feiert Erntedankfest in Unterstadion

Zum Erntedankfest ist in der Kirche St. Maria und Selige Ulrika auch in diesem Jahr wieder ein kunstvoller Teppich entstanden. Aus den unterschiedlichsten Körnern und Früchten ist ein biblisches Motiv gestaltet worden, das ab Samstag, 30. September, zu sehen ist. Nach der Vorabendmesse bewirtet die Kirchengemeinde mit Zwiebelkuchen und Suser. Am Sonntag bieten die Landfrauen nachmittags ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen an, gerne auch zum Mitnehmen, teilt die Kirchengemeinde mit. Der Ernteteppich bleibt bis Ende Oktober. Die Kirche ist täglich ab 8 Uhr geöffnet. Im Ulrikastüble besteht die Möglichkeit zur Einkehr