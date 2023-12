Jugendkapelle des Musikvereins „Lyra“ spielt Weihnachtslieder

(khb) - Am Nachmittag des Heiligen Abends haben sich die jungen Musikerinnen und Musiker der Jugendkapelle des Musikvereins „Lyra“ zunächst vor dem Musikerheim in Unterstadion getroffen, um für die Unterstadioner Bürgerinnen und Bürger Weihnachtslieder zu spielen. Eingeteilt in zwei Gruppen waren die jungen Musikanten anschließend, mit Alexandra Liebhart und Philipp Betz am Taktstock, in den Winkelgemeinden musikalisch unterwegs. Gespielt wurde in Grundsheim, beim Krippenmuseum im Oberstadion, sowie in den Oberstadioner Teilorten Rettighofen, Hundersingen, Mundeldingen, Mühlhausen und Moosbeuren. In diesem Jahr hatte der Musikernachwuchs die Weihnachtslirder „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ und „Süßer die Glocken“ ausgewählt. Und natürlich durfte der Klassiker „Ihr Kinderlein kommet“, getextet vom einstigen Oberstadioner Pfarrer Christoph von Schmid, beim Weihnachtsspiel der Jungmusikerinnen und Jungmusikeren des Musikvereins „Lyra“ nicht fehlen.