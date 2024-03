Jahreshauptversammlung des Musikvereins Lyra Unterstadion

Der Musikverein Lyra Unterstadion hat am Samstag, 2. März, seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Wie aus einer Mitteilung des Musikvereins hervorgeht, begrüßte zunächst Vorstand Christian Fiderer alle anwesenden Musikerinnen und Musiker, Mitglieder und Ehrengäste. In seinem Bericht als erster Vorsitzender gab er bekannt, dass der Musikverein aktuell 443 Mitglieder zählt.

Anschließend berichtete Fiderer vom vergangenen Jahr und dessen Höhepunkten, zu welchen laut ihm das Dreikönigskonzert gehörte. Am Jubiläumswochenende feierte der Musikverein Lyra Unterstadion drei Tage lang sein 90-jähriges Bestehen. Von einer Blasmusikparty, über ein Märchenkonzert und einen Sternmarsch bis zur traditionellen Dorfhockete sei einiges geboten gewesen, so Fiderer.

Vanessa Rapp, Schriftführerin des Musikvereins, berichtete über 39 musikalische Veranstaltungen, sechs Ausschusssitzungen, sieben Festausschusssitzungen und zwei Jugendausschusssitzungen. Bernd Jerg bilanzierte in seinem Kassenbericht ein finanziell erfolgreiches Jahr 2023. Er bedankte sich bei allen Spendern, Sponsoren und bei den Gemeinden für die Unterstützung.

Bürgermeister Uwe Handgrätinger führte die Entlastung aller Funktionäre einschließlich des Kassiers durch. Die Mitglieder stimmten einstimmig der Entlastung der gesamten Vorstandschaft zu. Jugendleiterin Anna-Lena Vogel berichtete von elf Neuanmeldungen für den Instrumentalunterricht und sechs für den Blockflötenunterricht. 63 Kinder machen derzeit laut Mitteilung eine Ausbildung an einem Blas- oder Schlaginstrument und elf Kinder an der Blockflöte.

Philipp Betz, Dirigent der Jugendkapelle, sprach in seinen Bericht unter anderem über die Teilnahme am Jugendwertungsspiel in Ringingen und das Märchenkonzert „Der gestiefelte Kater“ am Jubiläumfest. Dieses organisierte er gemeinsam mit der Dirigentin des Jugendvororchesters, Alexandra Liebhart.

Wiedergewählt wurde in diesem Jahr Christian Fiderer als erster Vorsitzender, Vanessa Rapp als Schriftführerin und Nadine Burger als aktive Beisitzerin. Sein Amt als förderndes Mitglied gab Ludwig Auchter an Jürgen Schmid Ludwig ab. Auchter war seit 1997 passiver Beisitzer im Verein und somit 27 Jahre im Ausschuss vertreten. Zum Abschluss gab Vorsitzender Christian Fiderer im Jahresausblick mit der Dorfhockete am 28. Juli und dem Herbstfest am 11. und 13. Oktober die beiden Highlights des Musikvereins im Jahr 2024 bekannt.

Auf der Jahreshauptversammlung gab es zahlreiche Ehrungen. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Frank Auchter, Horst Bollinger, Josef Hertenberger, Zita Matheußer, Bruno Pilger, Jacqueline Rapp, Maria Spähn, Helmut Stöhr und Markus Wahl. Für 30 Jahre Mitgleidschaft wurden geehrt: Rudolf Blaser, Klaus Boger, Gehrhart Branz, Elmar Götz, Christina Lorenz, Wilfried Maier und Eugen Schlegel. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Josef Britsch, Roland Diehr, Klaus Fesseler, Hubert Fischbach, Fritz Hubert, Julius Kaspar, Ralf Pölschel, Alfred Rehm, Emmi Rueß, Anton Stiehle, Josef Traub und Wendelin Walter. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Josef Ott und Albert Schweikert. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Georg Schweikert geehrt.