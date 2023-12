Haushalt auf der Tagesordnung

Die Vorberatung zum Haushalt des kommenden Jahres ist zentraler Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung am Montag im Unterstadioner Rathaus gewesen. Außerdem befassten sich Bürgermeister Uwe Handgrätinger und die Räte mit der Satzung zur Wasserversorgung und zur Abwasserentsorgung.

Ausführlich erklärte VG-Geschäftsführer Markus Mussotter dem Gremium das geplante und vorläufige Zahlenwerk der Gemeinde für 2024 und gab Auskunft über die finanzielle Entwicklung Unterstadions in den kommenden Jahren und erläuterte die Finanzierbarkeit der geplanten Investitionen mit Blick auf den Haushaltsausgleich im kommenden Jahr. Sowohl für das laufende Jahr, wie für den für den Haushalt 2024 nannte Mussotter positive Ergebnisse. „Ursache dafür sind die guten Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich sowie die sehr guten Steuereinnahmen. Vor allem wirken sich die hohen Gewerbesteuereinnahmen positiv aus“, sagte der VG-Geschäftsführer. Das habe aber zur Folge, dass in den Jahren 2025 und 2026 der Gemeindehaushalt nicht mehr ausgeglichen werden könne, weil die Landeszuweisungen sich am Steueraufkommen der Gemeinde orientiere und gegenüber 2024 wieder halbiert werde, so Mussotter. Das bedeutet, dass sich der Unterstadioner Haushalt 2024 mit einem Gesamtvolumen von 2,3 Millionen Euro und einem positiven Ergebnis von knapp 400.000 Euro darstellt und dieses positive Ergebnis in den Jahren 2025 und 2026 für den Haushaltsausgleich zwingend benötigt wird. „Im Ergebnis bedeutet das, dass, wenn wir weiterhin verantwortungsbewusst und zielgerichtet investieren, die Gemeindefinanzen mittelfristig in Ordnung sind und auch für noch unvorhergesehenen Investitionen Handlungsspielraum besteht“, sagt Bürgermeister Handgrätinger und betonte, dass diese Ausgangslage dadurch begünstigt werde, dass die Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres 2023 mit rund 350 Euro pro Einwohner „sehr moderat ist“.

Laura Laub, Leiterin des Steueramts bei der VG Munderkingen, erläuterte den Räten die neue Gebührenkalkulation für Frischwasser und Abwasser. Seit 2020 kostet der Kubikmeter Frischwasser in Unterstadion eine Gebühr von 1,60 Euro. Wegen gestiegener Kosten und einer höheren Umlage der Bussenwasserversorgungsgruppe BuWaG ergab die Kalkulation, dass ab 1. Januar 2024 eine kostendeckende Frischwassergebühr von 2,10 Euro je Kubikmeter erhoben werden muss.

Die Gebühr für die Abwasserentsorgung, so die aktuelle Kalkulation, bleibt wie bisher. So falen in Unterstadion weiterhin 2,35 Euro je Kubikmeter Schmutzwasser und 15 Cent pro Quadratmeter versiegelter Fläche an. Der Gemeinderat stimmte zu.

Außerdem beschlossen die Räte in den Satzungen zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung die Zahl der fälligen Abschläge von jährlich drei auf künftig vier Abschläge zu erhöhen und die Zahlungsfälligkeit von bisher 30 Tagen auf künftig 14 Tage festzulegen.

Weil private Telekommunikationsanbieter im ländlichen Raum das Breitbandnetz wenig oder gar nicht ausbauen, so Bürgermeister Handgrätinger, seien die Kommunen selbst aktiv. Bereits 2014 trat Unterstadion dem Kommunalverband Komm.Pakt.Net bei . „Neben dem Alb-Donau-Kreis sind0 sieben andere Landkreise und insgesamt 231 Städte und Gemeinden Gründungsmitglieder gewesen“, so Handgrätinger. Aufgrund neuer rechtlicher Möglichkeiten sei 2021 die „OEW Breitband GmbH“ gegründet worden, mit der der Alb-Donau-Kreis und die Kommunen seit Gründung verbunden sind. „Um die Effizienz im Breitbandausbau und in der Verwaltung der bestehenden geförderten Breitbandnetze zu steigern, ist jetzt beabsichtigt, die Aufgaben von Komm.Pakt.Net auf die OEW Breitband GmbH zu übertragen“, erklärte der Bürgermeister, „dadurch soll die Struktur durch die künftige Vermeidung von Doppelfunktionen vereinfacht und die Fachexpertise gebündelt werden und eine Senkung der Verwaltungsausgaben erreicht werden“. Danach sei vorgesehen Komm.Pakt.Net aufzulösen. Einstimmig beschlossen die Unterstadioner Räte, dass der Bürgermeister in der entsprechenden Sitzung der Zusammenführung von Komm.Pakt.Net und der OEW Breitband GmbH zustimmen soll.

Mit dem Neubau eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten und einer Garage im Baugebiet Stützenäcker III waren die Räte genauso einverstanden, wie mit der Abrechnung der Betriebskostenumlage der Musikschule Raum Munderkingen. Demnach muss sich Unterstadion für das Jahr 2022 mit 2758 Euro an den Betriebskostenumlage der Musikschule in Höhe von 57.031 Euro beteiligen. Im Jahr 2022 sind aus Unterstadion durchschnittlich 10,2 Schülerinnen und Schüler unterrichtet worden.

Im Dorfgebiet von Unterstadion sind 25 beschädigte Schächte saniert worden. Dafür entstanden Kosten in Höhe von 24000 Euro. Außerdem waren mehrere Schächte und Leitungen verstopft, die Reinigung kostete 3083 Euro.

Seit Anfang der Woche sind in der Unterstadioner Erstunterkunft des Landkreises 123 Flüchtlinge untergebracht. „Tendenz steigend“, sagte Bürgermeister Handgrätinger und betonte: „Wer für die Anschlussunterbringung in der Gemeinde privaten Wohnraum zur Verfügung stellen kann, soll sich bitte bei der Gemeindeverwaltung melden“.