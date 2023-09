Gemeinderat beschließt Kauf von neuem MTW

Der Unterstadioner Gemeinderat hat den Kauf eines neuen Mannschaftstransportwagens beschlossen. „Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für den vorhandenen, alten MTW, Baujahr 1991“, sagte Bürgermeister Uwe Handgrätinger am Montag. „Der wurde im März 2009 gebraucht für unsere Feuerwehr beschafft“. Der Zustand dieses mehr als 30 Jahre alten Autos weise erhebliche Mängel auf und entspreche nicht mehr den aktuellen Anforderungen, so der Bürgermeister. Bereits bei der Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans für die Gemeinde sei im Jahr 2017 eine zeitnahe Ersatzbeschaffung festgelegt worden.

„Im Feuerwehrbedarfsplan wurde festgelegt, dass zur korrekten Ausführung der Pflichtaufgaben der Freiwilligen Feuerwehr folgender Fuhrpark notwendig sei: ein mittleres Löschfahrzeug und ein Mannschaftstransportwagen“, sagte Bürgermeister Handgrätinger und betonte, dass im Zuge der Erweiterung des Gemeindezentrums das Feuerwehrgerätehaus grundlegend modernisiert worden sei. Uwe Handgrätinger nannte hierfür die Rauchabzugsanlage, vollautomatische Tore, den abgeschlossenen Ankleideraum und das Kommandantenzimmer. Die beiden Unterstadioner Feuerwehrkommandanten Matthias Hipper und Julian Rapp haben ein Grundkonzept für die Neubeschaffung des MTW erstellt. Demnach soll ein Ford Transit 350 L2, Version Kombi Trend gekauft werden. „Der Fahrzeugausbau und die Beladung des Fahrzeuges wird sich an den DIN-Anforderungen der Zuwendungsrichtlinien für das Feuerwehrwesen orientieren“, erklärte der Bürgermeister.

Bei drei Anbietern wurden Angebote eingeholt. Das günstigste Angebot unterbreitete die Firma „Ernst + König GmbH“ aus Freiburg mit 86.144,93 Euro. Sie erhielt auch den Zuschlag. Die Lieferzeit wird zwischen zwölf und 18 Monaten dauern. Die beantragten Zuschüsse in Höhe von 58.000 Euro wurden per Bescheid bereits bewilligt. „Die restlichen knapp 30.000 Euro werden wir durch Eigenmittel finanzieren“, so der Bürgermeister.

Ebenfalls beschlossen wurde die erneute Vergabe des Winterdienstes an den Maschinenring. Im vergangenen Winter hatte die Gemeinde Unterstadion erstmals, weil eigenes Personal gefehlt hat, den Winterdienst an die Maschinenring Biberach-Ehingen GmbH, in Ummendorf übertragen. „Der Winterdienst wurde zur Zufriedenheit aller beteiligten Personen durchgeführt“, betonte Bürgermeister Handgrätinger am Montag. „Aufgrund der reibungslosen Zusammenarbeit hat der Maschinenring der Gemeinde erneut die Durchführung des Winterdienstes angeboten. Die Konditionen und der Kostenaufwand bleiben wie im vergangenen Jahr“, so der Schultes. Es wird also eine monatliche Bereitstellungspauschale für die Monate November bis März sowie eine stundengenaue Abrechnung der tatsächlichen Räum- und Streudienstfahrten abgerechnet. „Für das Winterdienstfahrzeug inklusive des Fahrers wird ein Stundensatz von 109,30 Euro plus Mehrwertsteuer berechnet. Das Streusalz wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt“.

Mit dem Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Bergäcker waren die Räte genauso einverstanden wie mit der Bauvoranfrage in ein bestehendes Gebäude in der Hauptstraße zu den beiden bereits bestehenden Wohnungen, drei weitere Wohnungen einzubauen. Mit der Bauvoranfrage soll im baurechtlichen Genehmigungsverfahren geklärt werden, ob der landwirtschaftliche Bestandsschutz der angrenzenden Betriebe durch die drei weiteren Wohnungen eingeschränkt wird. Weiterhin soll geprüft werden, ob die in der Bauvoranfrage ausgewiesenen fünf KfZ-Stellplätze ausreichen.

Am Montag lag dem Gemeinderat das Abrechnungsergebnis der Sozialstation Raum Munderkingen für das Jahr 2022 vor. „Es entfallen auf die Gemeinde Unterstadion und die weiteren Mitgliedsgemeinden der Fördergemeinschaft keine Abmangelkosten“, betonte der Bürgermeister. „Wir danken allen Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitern der Sozialstation für ihre verantwortungsvolle und wichtige Pflegearbeit an unseren Mitmenschen. Wie wertvoll diese Pflegearbeit ist, können meistens nur die Menschen beurteilen, denen die Dienstleistung direkt zugutekommt“.

Bürgermeister Handgrätinger gab die Abrechnung der Betriebskostenumlage für das Jahr 2020 des Abwasser-Zweckverbandes „Winkel“ bekannt. Diese Umlage betrug 210.958,30 Euro. Davon entfielen 24,22 Prozent, also 51.090,22 Euro auf Unterstadion. „Die Abrechnung mit den Mitgliedsgemeinden erfolgt zu einem Drittel nach der Einwohnerzahl und zwei Dritteln nach der Abwassermenge des Vorjahres“, erklärte der Schultes

Der Gemeinderat plant die Ortseinfahrt auf der Gemeindeverbindungsstraße von Mundeldingen kommend in die Unterstadioner Schulstraße „optisch und verkehrstechnisch zu verbessern“. Das neue Baugebiet „Stützenäcker“ soll in diesem Zug, neben der bereits erfolgten Straßenerschließung auch mit einem Gehweg bis zum Stichweg Holderbreite verbunden werden.

Bei der Aktualisierung der Homepage der Gemeinde entstehen Kosten von rund 2000 Euro. Webdesigner Philipp Lindenmeir hatte den Auftrag dafür erhalten.

Für den barrierefreien Umbau der beiden Bushaltestellen in der Ortsmitte hat Unterstadion einen Landeszuschuss von 52 Prozent erhalten. Laut Kostenschätzung muss für den barrierefreien Umbau der beiden Bushaltestellen mit 100.000 Euro gerechnet werden. Der Umbau soll im kommenden Jahr erfolgen.