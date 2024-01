Es ist die wohl ländlichste Ecke des Alb-Donau-Kreises nach der Alb: So gesehen ist’s kein Wunder, dass der Aufruf der Landwirte zur Beteiligung an einer Protestrundfahrt durch die Gemeinden im „Winkel“ am Donnerstagabend auf gewaltige Resonanz gestoßen ist. Hunderte von Bauern und Unterstützer verliehen damit ihrem Unmut über die Sparpläne der Bundesregierung eine lautstarke Stimme.

Mit scheinbar letzter Kraft kämpft sich die rote Sonne am späten Nachmittag ihren Weg durch den Nebel, der sich über die Landschaft zu legen beginnt. Ein wunderschönes Bild - doch es ist nicht die Zeit für Idylle und Stille im „Winkel“. Nach und nach füllen sich die Ortschaften mit dem Lärm knatternder Traktor-Motoren sowie dem Geheul der Sirenen und Hupen zahlreicher Lastwagen und Autos. Alsbald bilden sich lange Kolonnen, die leuchtend und blinkend in der hereinbrechenden Dunkelheit von Unterstadion über Hundersingen, Grundsheim und Oberstadion zurück nach Unterstadion rollen. Nicht minder lang die Schlange, die die andere Richtung über Mundeldingen wählt.

Stimmung wie bei einem Gemeindefest

Unterdessen werden auf einem Feld bei Unterstadion Verpflegungsstände aufgebaut und Feuertonnen entzündet, damit sich die Teilnehmenden der Rundfahrt nach getanem Protest wärmen und stärken können. Binnen kurzer Zeit bildet sich ein riesiger Kreis an Landmaschinen und Autos rund um die Stelle, an der bald Stimmung wie bei einem Gemeindefest herrscht. Und die Initiatoren sind begeistert. „Dass so viele kommen würden, hätten wir nie gedacht“, sagt Christian Hymer der „Schwäbischen Zeitung“. Schon bei den Protestaktionen zu Wochenbeginn habe man viele Signale des Zuspruchs aus der Bevölkerung erhalten: „Man hat gemerkt: Die Leute verstehen unser Ansinnen. Es gefällt ihnen, dass mal jemand was sagt.“

Also hätten er und andere Winkel-Landwirte kurzerhand entschlossen, eine Rundfahrt zu machen und die Bevölkerung mit einem schnell gebasteltem Flyer via Social Media zur Mitwirkung einzuladen. „Das Thema geht uns doch alle an“, findet Unterstadions Ortsbauernobmann Roland Butz, und der stellvertretende Bürgermeister Rainer Müller, aufgewachsen in der Landwirtschaft und heute beim Agrarhändler Baywa beschäftigt, präzisiert: „Es ist ganz wichtig, dass auch die Zivilbevölkerung hinter uns steht. Denn sie profitiert indirekt von den Zuschüssen für Agrardiesel, weil das die Lebensmittelpreise senkt.“

Auch die Älteren sind dabei - und erinnern sich

Und der Aufruf hat Erfolg. Mindestens so viele Pkw wie Traktoren reihen sich hupend in die Kolonnen, auch am Straßenrand stehen Unterstützer. Zum Beispiel Manfred Walter, ebenfalls auf einem Hof aufgewachsen. „Ich habe noch die Zeiten erlebt, in denen man auf dem Feld mit dem Pflug in der Hand hinter dem kleinen Bulldog hergelaufen ist und die Erdäpfel von Hand gesetzt und geerntet hat“, erzählt er und zeigt Verständnis für die Proteste: „Dass die Agrardiesel-Zuschüsse nun nur schrittweise zurückgefahren werden, ist recht und gut - aber in drei Jahren stehen die Bauern dann doch vor dem selben Problem.“ Nur eines mag er nicht akzeptieren: „Die Galgensymbole müssen nicht sein. Das verurteile ich.“

Auch der älteste Bürger Unterstadions, Karl Butz, ist zu Fuß unterwegs. Der 88-Jährige war sein Leben lang Landwirt und hat seinen Betrieb mittlerweile an seinen Sohn Roland abgegeben, hilft aber immer noch mit. „Vor einer Woche war ich selbst noch auf dem Acker“, erzählt er und schimpft: „Irgendwann haben die Bauern eben genug von Abgaben und Auflagen.“ Er selbst habe noch mit Mistgabel und Schaufel geschafft und mit Hilfe von Pferden die Furchen auf dem Feld gezogen. Das sei zwar mühsam gewesen, „aber der Diesel hat ein paar Pfennig gekostet, und das, was man eingenommen hat, wenn man Milch oder ein Stück Vieh verkauft hat, ist einem auch geblieben“, sagt Butz, während mehrere PS-Monster vorbeiknattern. Dann macht er sich auf den Weg raus aufs Feld, wo sich die Protestierenden treffen.

Darüber wird an den Feuertonnen diskutiert

Dort tauscht man sich bei einem Becher Bier, Glühwein oder Punsch und einer roten Wurst - alles gespendet von örtlichen Firmen - über die Aktionswoche und ihre Ziele aus. „Nicht nur die Bauern, auch viele andere Berufsgruppen hätten allen Grund, auf die Straße zu gehen“, findet eine Teilnehmerin und nennt als Beispiel das Krankenpflegepersonal: „Die Bauern haben’s da halt leichter, mit ihren Traktoren fallen sie auf.“ Fürwahr, mit einem 20-Tonner unterm Hintern lässt sich eindrucksvoller demonstrieren als mit einem Katheter oder einer Spritze in der Hand. Das weiß auch Christian Hymer. „Trotzdem“, betont er, „wir Bauern übernehmen halt die Vorreiterrolle für die vielen anderen Gruppen, die zur Kasse gebeten werden.“

Der 43-Jährige aus Rettighofen hat vor zehn Jahren noch als Testfahrer in der Versuchsabteilung bei Liebherr gearbeitet und seinen Hof nebenher betrieben. „Nach dem ersten Kind hat meine Frau gesagt, es wäre schön, wenn ich nicht immer erst abends um Elf ins Haus käme“, erzählt Hymer. Also hängte er seinen Liebherr-Job an den Nagel und wurde Haupterwerbs-Landwirt. „Diese Entscheidung“, sagt der mittlerweile dreifache Vater, „habe ich nicht bereut - bis heute.“ Das, so fürchtet er, könne sich bald ändern, wenn sich in der Politik nichts ändere. „Es kann nicht sein, dass in einem Spitzen-Steuerjahr ein Nothaushalt verabschiedet und Milliarden als Entwicklungshilfe nach China geschickt werden“, klagt Christian Hymer.

Der Bürgermeister ist beeindruckt

Gegen 20.30 Uhr beginnt sich die Versammlung aufzulösen. Auch Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest schaut vorbei und ist beeindruckt. „Es ist ein tolles Miteinander und gelebte Solidarität“, stellt er fest und freut sich: „Es ist alles reibungslos verlaufen.“

Die wichtigste Frage, die sich die Beteiligten nun stellen, ist: Ob die Proteste am Ende was bewirken in Berlin? „Das wissen wir nicht“, sagt Christian Hymer. Obmann Roland Butz fügt an: „Wenn wir keine Hoffnung hätten, würden wir es nicht machen.“ Womöglich hilft dieser eine Spruch, der an einem Traktor prangt: „Ohne Bauern kein Bier.“