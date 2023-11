Was passiert im Stromnetz der Gemeinde Untermarchtal?

Über den Stand der Technik im Stromnetz der Gemeinde hat am Dienstag in der Gemeinderatssitzung Jürgen Müller informiert, Regionalmanager Verteilnetze für das Netzgebiet Oberschwaben. Die Energiesicherheit ist sehr hoch, für die Nachhaltigkeit darf nachgelegt werden.

Wenngleich die Gesetze in Brüssel, Berlin und Stuttgart gemacht würden, finde die Umsetzung regional statt. Der Infrastrukturwandel sei mit hoher Geschwindigkeit im Gange. „Wir erleben einen Komplettumbau des Energiesystems“, so Jürgen Müller. Er prognostizierte, dass die E-Mobilität in den kommenden zehn Jahren rasant an Fahrt aufnehmen werde. Dies müsse das Stromnetz der Zukunft bewältigen. Um dafür die Voraussetzungen zu schaffen, habe man Tests durchgeführt, indem man ein Jahr lang eine komplette Wohnstraße mit kostenlosen E-Autos ausgerüstet habe. Um nicht flächendeckend den kostenintensiven Weg des Ersatzes alter Stromleitungen durch leistungsfähigere Kabel gehen zu müssen, sei Intelligenz gefragt. Man habe mit Erfolg die maximale Ladeleistung in Zeiten hoher Belastung auf 50 Prozent reduziert und so die Ladevorgänge um 30 Minuten verlängert, ohne Negativfolgen für die Kunden. Dennoch habe die Netze BW investiert. So seien in der Freiherr-von-Speth-Straße die Trafostation sowie Mittel- und Niederspannungsleitungen erneuert und eine neue Trafostation am Sportplatz eingerichtet worden, verbunden mit Maßnahmen zur Netzverstärkung. Ferner habe man zur Netzverstärkung die Mittelspannungskabel zum Pflegeheim Maria Hilf ausgewechselt. Aktuell arbeite man an der Erschließung des Baugebiets Freiherr-von-Speth-Straße. Der Kostenaufwand seit 2020 betrage 421.700 Euro.

Bis 2030 soll 80 Prozent der Stromversorgung und 50 Prozent der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien stammen, 15 Millionen Fahrzeuge sollen elektrisch angetrieben werden. „Alles muss schneller kommen als auch wir uns das vorstellen konnten“, so Müller. Er forderte die Belegung aller Dächer mit Photovoltaikanlagen. Das reiche aber nicht, „auch Flächen müssen belegt werden“. Für Untermarchtal bedeute dies, dass die Infrastruktur die Ladeleistung für 135 E-Autos im Jahr 2025 und 382 E-Fahrzeuge im Jahr 2040 bewältigen müsse. Mit einem Anteil von acht E-Fahrzeugen, also 1,6 Prozent, seien E-Autos aktuell noch schwach vertreten. Der Strombedarf werde sich bis 2040 verdoppeln. In 69 Energieerzeugungsanlagen wurden 2022 776 Megawattstunden Strom produziert, bei einem Verbrauch von 1748. „In Untermarchtal werden damit 44 Prozent der benötigten Energie erzeugt“, so Müller. Das Stromnetz in Untermarchtal habe eine Länge von 19,7 Kilometer. 70 Prozent der Mittelspannungs- und 90 Prozent der Niederspannungsleitungen seien Erdkabel. Diese seien weniger anfällig und leistungsfähiger als Freileitungen. Versorgt werde Untermarchtal vom Umspannungswerk Munderkingen. Fünf Vermittlungspunkte sorgten für eine fünffache Absicherung der Stromlieferung. Notfalls könne auf das Umspannungswerk Riedlingen umgeschaltet werden. Die Netze BW habe letztes Jahr 380 Millionen Euro in ihre Netze investiert, dieses Jahr seien es 586 Millionen, ab 2025 steige dies auf jährlich 700 Millionen, ab 2030 auf jährlich eine Milliarde.