Die große Zahl der Anwesenden bei diesem Bürgerforum zeigte angeregtes Interesse am Thema, das schon längere Zeit am Ort vorhanden ist. Bürgermeister Bernhard Ritzler wies bei der Begrüßung der anwesenden Projektleiterin Sandra Holzherr auf das nun vorliegende Angebot mit dem Schlagwort im Logo des geplanten Flyer „Lebens- und liebenswertes Untermarchtal für Jung und Alt“ auf bestimmte Lieblingsplätze hin. Dabei sollen diese in und um das Dorf herum im Flyer mit Einbeziehung von Werbung ortsansässiger Firmen aufgezeigt werden.

Dieser Vorschlag liegt einem Workshop der Hochschule Rottenburg für Forstwissenschaften zugrunde. Diese Studenten haben mehrmals vor Ort ihre Erkundigungen dafür eingeholt und stehen auch jetzt in Kontakt mit der Projektleiterin, die an diesem Abend vieles zum Gemeindevorhaben erläuterte. Dabei erwies sich mancher Vorschlag dazu als nicht voll im Plan und bedarf deshalb der dringenden und zeitnahen Aufarbeitung. Eine kurze Pause wurde zur Einnahme eines Snack mit Getränken für die Besucher genutzt.

In diesem Zusammenhang steht auch die Planung einer Dorf-Rallye mit Stempelkarte, die für Familien besonders infrage kommen kann. Dabei sind besondere „Besuchspunkte“ wie Kalkofen-Museum, Donauviadukt, Lourdes-Grotte, Garten Eden, Drei Friedenslinden, das Zaiabad (Zehenbad an der Donau mit Flachwasserstand) und alle am Ort zur Verfügung stehenden Kinder-Spielplätze eingeplant.

Zur Wanderung eignet sich auch die „Schlossherren-Runde“ die auch Schloss Mochental mit einbezieht.

Für die zur Verfügung gestellten Fotos und Texte bei den „Untermarchtaler Bildern“ zur Erstellung von Flyer und Broschüre dankte Bürgermeister Ritzler Hermann Josef Illenberger mit einem „Energiekorb“.

Aus der Runde der Vorschläge kam dann auch, alle Punkte im Flyer und der Broschüre, die dort zusammengeführt werden sollen, per QR-Code zu scannen.

Die Strukturen und Anzahl der Vereine, Übernachtungsmöglichkeiten, Gastronomie, die besagte Dorfrallye und eine von Schwester Marzella vom Kloster Untermarchtal eingebrachte Kooperations-Ankündigung sowie eine komplette Untermarchtaler Ortslage- und Markungskarte sollen verwirklicht werden - auch die Erneuerung der Karten-Schautafel beim Info-Zentrum.

Klärungsbedarf gibt es noch bei Themen wie der Grundversorgung (Dorfladen), betreutes Wohnen, Generationentreff, Stimmungsbarometer in der Bevölkerung, Bildung, Bürgerbüro, Kommunale Wärmeplanung, Mobilität, Kultur, Freizeit, Natur, Gesundheit um auch die Nachhaltigkeit von natürlichen und wirtschaftlichen Prozessen einzuhalten. Hierbei besteht bei fast überall noch ein Defizit.

Aus der Interessenlage der Anwesenden konnte man aber durchaus positive Anmerkungen und Vorschläge entnehmen. Dies stimmt zuversichtlich und konnte von Bürgermeister Ritzler und Sandra Hozherr in ihren Schlussworten bestätigt werden. Geeigneter Weise werde man sich wieder treffen. „Die Reise geht weiter“ hieß es am Schluss.

Zum Ende gab es noch die angekündigte Verlosung von fünf Energiepäckchen an die glücklichen Gewinner. Diese waren Martha Gaibler, Jürgen Härle, Niklas Traub, Charly Lock und Herbert-Josef Heinzelmann.