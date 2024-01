Sternsingeraktion mit gutem Sammelergebnis

Die diesjährige Sternsingeraktion „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und Weltweit“ hat wieder ein sehr gutes Sammelergebnis in der Gemeinde Untermarchtal und im Filialort Gütelhofen eingebrcht. 2764,76 Euro kamen bei der Sternsingeraktion zusammen. Eine Hälfte des Betrags wird für die genannte Aktion der Weltmission gespendet und die andere Hälfte für die Arbeit der Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul, Untermarchtal für Kinder in Tansania, Äthiopien und Eritrea. Insgesamt 19 Kinder und Jugendliche brachten sich bei der Sammlung ein und wurden dabei von vier Erwachsenen unterstützt und begleitet. Der Kirchengemeinderat bedankte sich für diesen Einsatz aller Mitwirkenden. Den vielen Spendern sei ein „Vergelts Gott“ gesagt und dass sie die Türen für eine Spende geöffnet haben und somit der Segen in die Welt hinausgetragen wird.