„Spiel– und Spaß-Dreikampf“ zog Besucher an

Das zahnte Sommerfest der Untermarchtaler Narrenzunft bei der Narrenstube entwickelte sich erst in der zweiten Abendhälfte zu einem Sommerspaß und einem gemütlichen Vergnügen.

Zunächst ein trüber Himmel und die Gäste kamen erst mit den wärmenden Sonnenstrahlen in Scharen zum Festle der Narren. Das üppige Angebot an verschiedenen kulinariaschen Köstlichkeiten, an der Cocktailbar und auch besonders die Möglichkeiten bei den Spiel– und Spaßdarbietungen, sein Geschick zu zeigen und Glück herauszufordern, begeisterte viele bei der Teilnahme.

Dabei war der erste „Untermarchtaler Spiel– und Spaß-Dreikampf“ ein Magnet für jung und alt. Ringewerfen oder Dosenwerfen erinnerte manchen an seine Kindheit und Jugend und erforderte viel Geschick. Das Bierkrugschieben erforderte ein gehörig Maß an Fingerspitzengefühl und Schätzvermögen.

Während viele eifrig diesen Sportarten frönten, genossen andere Gäste die Freude an der Unterhaltung, des Zusammenseins und Wiedersehens. Dies alles zusammen freute den Zunftmeister Jens Rapp bei seiner Begrüßung und späteren Sieger–Ehrung. Die Helfer der Zunft waren stets präsent, um die Gäste zu bedienen.

Freundlich gelaunte Narrengäste kamen auch von von den benachbarten Narrenzünften Obermarchtal, Munderkingen, Lauterach und anderen Orten. Allen Gästen dankte Rapp für ihr Kommen und Mitmachen beim Sommerfest, das dann in der zweiten Hälfte des Abends diesen Namen auch verdiente.

Die Sieger des Dreikampfs mit Ringewerfen, Dosenwerfen und Bierkrugschieben sind:erster Platz Thomas Knab, zweiter Platz Maria Schick und dritter Rang Gruppe Spittelnarren Munderkingen. Beim Schätzspiel der Narrenzunft, das übrigens immer gut ankommt, wobei dieseses Mal nach dem Gesamtalter aller aktiven Untermarchtaler Narren gefragt wurde, gab es folgende Gewinner: Mit den genau erratenen 5540 Jahren belegte den ersten Platz die junge Raterin Hanna Mehrsteiner. Die Zahl 5548 Jahre reichte zum zweiten Platz für Gudrun Kramer und dritter Sieger wurde Ferdinand Knab mit errechneten 5454 Jahren.

Als Preise bekamen die Gewinner ein Weinpräsent von der Firma Edel–Weine, Bierfässchen von der Zwiefalter Brauerei, Geschenke und Gutascheine gab es von den Firmen Albelektric, Paul Fischer und Party–Service Buck, Haustechnik Kruber, RS–Insektenschutz, Montagebau Hummel und Brennholzhandel Schaupp.

Die Zwischenwertungen und Preise haben folgende Teilnehmer am Abend gewonnen: Herbert Heinzerlmann, Peter Braß, Luca Härle, Antonia Buhl, Noah Burger, Ellen Haibt, Juliane Braß, Chris Schrode und Thomas Zick. Alle anwesenden Kinder sind beim Fest mit Schokolade beschenkt zu worden.