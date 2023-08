Die Fragen, die die Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“ beim „Schwäbische Türöffner“-Besuch im Kloster Untermarchtal an Schwester Marzella haben, sind vielfältig: „Wie ist der Tagesablauf im Kloster?“ „Wie ist das mit dem Lohn?“ „Wie viel Urlaub haben die Schwestern?“ „Und wohin reist man dann?“

Schwester Marzella gibt auf alles entspannt eine Antwort. In der Regel beginne der Tag mit der Laudes morgens um 6 Uhr. Lohn bekommt sie nicht, aber ein Taschengeld. Außerdem stellt das Kloster alles, was sie zum Leben braucht. Vier Wochen Urlaub hat sie im Jahr. Den verbringe sie entweder in anderen kirchlichen Einrichtungen oder bei ihrer Verwandtschaft. Dazu komme noch eine Woche für Exerzitien.

Kloster ist der größte Arbeitgeber im Ort

Aber es geht an diesem Tag nicht nur um das Leben der Schwestern. Im Mittelpunkt steht der wirtschaftliche Betrieb, den das Kloster der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal bildet. Mit 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Kloster der größte Arbeitgeber im Ort.

Insgesamt sind in den Einrichtungen der Barmherzigen Schwestern unter anderem in Schwäbisch Gmünd, Stuttgart, Bad Ditzenbach, Wangen und Leutkirch etwa 6800 Leute beschäftigt. Die Berufe reichen dabei von Anlagenmechaniker über Pflegekraft und Koch bis hin zum Landwirt.

Übernachten ist im Bildungsforum möglich

An diesem Tag geht es vor allem um das Bildungsforum, das Schwester Marzella in Untermarchtal leitet. Die Schwester ist gelernte technische Zeichnerin und Ergotherapeutin, hat über Jahre in Schwäbisch Gmünd in einer Einrichtung gearbeitet. Vor zwölf Jahren kam sie dann in das Mutterhaus nach Untermarchtal, dem Sitz der Ordensleitung.

Das ist einer der wichtigsten Orte der Schwestern im Kloster. Schwester Marzella

Mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sie unter ihrer Verantwortung. Dazu kommen 156 Betten, die für Übernachtungsgäste des Bildungsforums bereitstehen. Meist werden die Räume für Vorträge und Schulungen gemietet. Aber auch Wanderer und Fahrradfahrer auf der Durchreise können in dem Bildungsforum übernachten — so lange Zimmer frei sind.

Kloster stellt viele Lebensmittel selbst her

„Letzte und vorletzte Woche waren wir voll“, sagt Schwester Marzella. Und: „Wir sind nicht billig.“ Schließlich habe sie einige Mitarbeiter. Fleisch und Eier stammen aus eigener Kloster–Produktion. Das Essen komme aus der großen Küche des Pflegeheims Maria Hilf.

Eine Bäckerei gibt es seit diesem Jahr nicht mehr. „Wir haben keinen Bäcker mehr gefunden“, sagt Schwester Marzella. Jetzt komme das Brot und der Kuchen von einem lokalen Bäcker, mit dem sie auch sehr zufrieden seien. „Und wir finanzieren so einen Betrieb weiter.“

Was der Rosenkranz bedeutet

Neben den Räumlichkeiten des Bildungsforums zeigt Schwester Marzella ihren Gästen an diesem Tag auch die Rosenkapelle. „Das ist einer der wichtigsten Orte der Schwestern im Kloster“, sagt sie. „Das ist der Chorraum der ehemaligen Mutterhauskirche.“ Mittlerweile wurde der hintere Teil umgebaut in einen großen Veranstaltungsraum. Nur der vordere Teil ist noch als Kapelle erhalten.

In dem Moment, in dem wir zur Kirche unterwegs sind, bewegen wir uns auf einen anderen Grund. Schwester Marzella

Das Bild eines Rosenkranzes über dem Altar ist für Schwester Marzella besonders wichtig, wie sie sagt. Das symbolisiere die Gemeinschaft, jedes Mitglied sei eine der Perlen im Rosenkranz, jede habe ihren Platz. Der Faden, der sie zusammenhält, das sei Jesus Christus. Sobald eine Perle fehlen würde, würde man das bemerken. Dieses Bild gelte nicht nur für die Schwestern in Untermarchtal, auch Musik– oder Sportvereine und andere Gemeinschaften würden nach diesem Prinzip funktionieren.

Eine Kirche mit vielen Bedeutungen

Als letzten Stopp auf der Tour führt Schwester Marzella die Besucherinnen und Besucher in die Vinzenzkirche. Die Ställe mit den Kühen lässt sie bewusst außen vor. „Da stehen die Rindviecher“, sagt sie. „Aber da wissen Sie ja, wie die aussehen.“ Stattdessen geht es zur Kirche: „Im Volksmund sagt man ja auch manchmal ’Gebetssilo von Untermarchtal’ dazu“, sagt die Schwester.

Nichts stört, wenn man Gott gegenübersteht. Schwester Marzella

Dabei sei die Kirche ganz bewusst als Burg gestaltet. Auch an anderen Stellen strotzt sie vor Symbolik. Ihr Standort erhöht auf dem Hügel, gemäß dem Bibelvers: „Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn.“ Die Stufen, die sich mit ihren Steinen von denen des Vorplatzes abheben: „In dem Moment, in dem wir zur Kirche unterwegs sind, bewegen wir uns auf einen anderen Grund“, sagt Schwester Marzella dazu.

Das Auge neben dem Eingang: „Das ist der Vater, der einem entgegenblickt, aber auch der einen hinaussendet in die Welt.“ Der Innenraum ohne Säulen: „Nichts stört, wenn man Gott gegenübersteht“, erklärt Schwester Marzella. In fast jedem Bauelement steckt Bedeutung.

Fragen über Fragen an die Schwester

In der Kirche erneuern die Schwestern in der Osternacht auch jedes Jahr feierlich ihr Gelübde. Das sei eine sehr schöne Tradition, die es schon seit Vinzenz von Paul im 17. Jahrhundert gibt, sagt Schwester Marzella. Würde man da nicht ins Grübeln kommen?, ist die Frage eines Besuchers. „Man überlegt sich das tatsächlich nicht“, die Antwort von Schwester Marzella.

Könne man, nachdem man ausgetreten ist, wieder eintreten?, ist eine weitere Frage. Sie kenne nur eine Schwester, die in einen anderen Orden gewechselt sei, sagt Schwester Marzella. Aber ins Kloster zu gehen, sei eine Lebensentscheidung und wer den Weg einschlägt, würde ihn selten ändern. Mit dieser letzten Fragerunde in der Kirche endet die Führung durch das Kloster.