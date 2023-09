Neuer Mannschaftstransportwagen der Untermarchtaler Feuerwehr geweiht

– Pfarrer Gianfranco Loi von der Seelsorgeeinheit Marchtal hat am Samstag vor dem Untermarchtaler Feuerwehrhaus den neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) der örtlichen Feuerwehr geweiht. Das Fahrzeug wiegt weniger als dreieinhalb Tonnen und kann daher von allen Feuerwehrkameraden mit Autoführerschein gefahren werden.

Die Fahrzeugweihe bei der Freiwilligen Feuerwehr Untermarchtal hat im Beisein etlicher Kommandanten und Kameraden befreundeter Feuerwehren aus der Raumschaft stattgefunden. Anwesend waren Abordnungen der Wehren aus Hausen am Bussen, Munderkingen, Obermarchtal, Rechtenstein, Rottenacker und Unterstadion. Vor der eigentlichen Weihe hielten Pfarrer Gianfranco Loi und seine Diakone Johannes Hänn und Andreas Heupel in einem eigens dafür auf der Bergstraße aufgestellten Zelt einen Gottesdienst ab. Für die musikalische Begleitung sorgten die Ordensschwestern Luise an der Gitarre, Veronika an der Querflöte und Tabea am E-Piano. Anwesend waren neben den aktiven Untermarchtaler Feuerwehrkameraden auch Bürgermeister Bernhard Ritzler sowie Abordnungen der Untermarchtaler Schwestern, der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung der Feuerwehr.

Die Predigt von Pfarrer Gianfranco Loi drehte sich um ein Zitat von Mahatma Gandhi, „der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken“. Wenngleich Gandhi Hindu war, passe seine Aussage auch auf die Christen. Die Fürbitten hatten jeweils einen Bezug zur Feuerwehr. Die Fahrzeugweihe hat Pfarrer Gianfranco Loi mittels eines Feuerwehrschlauchs durchgeführt, wobei er auch die anwesenden Kameraden nicht ohne Segen davonkommen ließ.

Kommandant Wolfgang Merkle erinnerte in einem kleinen Festakt daran, dass 2012 ein neues Feuerwehrauto in Dienst gestellt wurde. Das Vorgängerfahrzeug habe in den folgenden zehn Jahren als Mannschaftstransportfahrzeug gedient. Als es zunehmend in die Jahre gekommen war und reparaturanfälliger wurde, sei im Oktober 2019 das Projekt „MTW“ gestartet worden. Am 21. Dezember letzten Jahres konnte das individuell ausgestattete Fahrzeug bei der Herstellerfirma Schäfer in Oberderdingen abgeholt werden. Merkle sprach von einem „vorgezogenen Weihnachtsgeschenk“. Der Dank des Kommandanten galt Bürgermeister Bernhard Ritzler und den Untermarchtaler Gemeinderäten für ihre Entscheidung, das Fahrzeug anzuschaffen. „Das Fahrzeug ist hervorragend ausgestattet“, so Merkle. Man habe sich rasch mit der Technik und der Ausstattung gemacht. Es sei seither im Einsatz. Der Motor leiste 180 PS.

Bürgermeister Bernhard Ritzler dankte den Feuerwehrkameraden aus der Raumschaft für ihr Erscheinen. Eine gute Zusammenarbeit der Wehren sei eine wichtige Voraussetzung für wirksames Handeln, insbesondere angesichts der sinkenden Tagesverfügbarkeit. Auch die Untermarchtaler Feuerwehr erhielt ein großes Lob vom Rathauschef, sie zeige sich als Einheit, von der Jugendfeuerwehr über die aktiven Kameraden bis hin zur Altersabteilung. Eine gute Ausrüstung für die Feuerwehr habe eine hohe Sicherheit der Bevölkerung zur Folge, weshalb er und der Gemeinderat sehr gerne für das Fahrzeug gestimmt hätten. Zudem lobte er den hohen Ausbildungsstand der Kameraden, was qualitativ hochwertige Arbeit ermögliche: „So sieht effektive Hilfe für Betroffene aus“.

Das Vorgängerfahrzeug sei nach 40 Dienstjahren nicht mehr geeignet gewesen, weshalb das neue Fahrzeug nun zum richtigen Zeitpunkt eingetroffen sei. Neben sieben Kameraden zuzüglich Fahrer könne es auch kleine Geräte transportieren. „Das Fahrzeug weist eine notwendige und sinnvolle Ausstattung auf“, freute sich der Schultes, der darauf hinwies, dass man Feuerwehrfahrzeuge nicht von der Stange kaufen könne. Von den Kosten des Fahrzeugs in Höhe von 90.000 Euro habe die Gemeinde aufgrund einer Fachförderung letztlich 77.000 Euro selbst tragen müssen.

Der Munderkinger Feuerwehrkommandant Joachim Enderle verband sein Grußwort mit einem Geschenk an die Untermarchtaler Kameraden. Er wünschte, „immer gute Heimkehr“. Derzeit sind in Untermarchtal 35 aktive Feuerwehrleute registriert, zudem sechs Kameraden in der Altersabteilung sowie 14 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, von denen die Hälfte Mädchen sind. Im Anschluss an den Festakt war im Feuerwehrhaus für Verpflegung in Form von Metzelsuppe sowie Kaffee und Kuchen gesorgt.