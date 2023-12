Narrenzunft Untermarchtal veröffentlicht Fasnets-Programm

Der Plan für die kommende Fasnet 2024 der Narrenzunft Untermarchtal steht und wird laut Zunftmeister Jens Rapp kurz und knackig. Am Sonntag, 7. Januar, ist der erste Umzug bei der „Gausweiber-Zunft“ in Unterstadion. Abfahrt 12.30 Uhr. Die Zunftstube ist eine halbe Stunde vor Abfahrt geöffnet.

Weiter geht es bei der heimischen Fasnet-Ausgrabung am Freitag, 12. Januar, ab 19 Uhr vor der Zehntscheuer. Dabei reimt sich der lustige Fasnetsbeginn so: „Schopfboale Hoi ihr liabe Leit, am Freitag isch endlich wieder soweit. A ganz Johr hemmer drauf gwartet, dass die Fasnetsaison wieder startet. Boale, Büttel, Hexa und au dr Hokama sind bereit, für die närrische Fasnetszeit.“

Nach der Ausgrabungszeremonie mit Schultes-Absetzung ist fröhlich-närrisches Fasnetstreiben in der erweiterten Zunftstube angesagt. Dabei unterstützt die heimischen Narren wieder musikalisch eine Abordnung der Musikkapelle Frankenhofen. Alle Freunde der Fasnet sind zu disem Spektakel in der Ortsmitte freundlich-närrisch eingeladen.