Motto „Come & Sing - Christmas Carols“

Bereits zum dritten Mal tourt das SWR Vokalensemble mit seinem Mitsingformat „Come & Sing - Christmas Carols“ durchs Sendegebiet. Ein Klassiker der Musikvermittlung des SWR Vokalensembles, heißt es in der Pressemitteilung über das Weihnachtskonzert zum Zuhören und Mitsingen, das in Schulen stattfindet.

Das gemeinsame Singen von Christmas Carols gehört in England genauso zur Weihnachtszeit wie Plum Pudding, Turkey oder der auch hier allseits bekannte Father Christmas. Von dieser Tradition hat sich das SWR Vokalensemble anstecken lassen und dabei die gängigen Weihnachtsohrwürmer mit ein paar anderen Klängen aufgemischt, heißt es weiter.

Schulklassen, Singklassen oder Schulchöre bereiten die vom SWR Vokalensemble ausgewählten englischen Christmas Carols vor. Von witzigen Kanons bis zu feierlichen vierstimmigen Sätzen ist für jeden etwas dabei. Im November kommt Judith Mohr, Dirigentin des SWR Vokalensembles zu einer Schlussprobe nach Biberach und Obermarchtal und probt mit 600 bis 700 Schülerinnen und Schülern. Und im Dezember kommt dann das SWR Vokalensemble mit seiner Dirigentin Suanne Blumenthal zur gemeinsamen Probe und dem gemeinsamen Konzert an den Schulort. Zum Zuhören hat das Ensemble in dieser Saison Wintermusik von Komponistinnen und zwei Volksweisen im Gepäck.

Diesmal geht die Reise nach Untermarchtal und Biberach. Von der Franz-von-Sales-Realschule aus Obermarchtal und vom Pestalozzi-Gymnasium aus Biberach kamen tolle Bewerbungen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Konzerte finden statt am Donnerstag, 14. Dezember, 13 Uhr (ab 12 Uhr gemeinsame Probe mit Einsingen Kirche St. Vinzenz in Untermarchtal. Einen Tag später am 15. Dezmeber geht es dann nach Biberach an der Riß in die Stadtpfarrkirche St. Martin. Die Uhrzeiten sind diesleben.