Modern Symphonic Percussion Ensemble lädt zum Weihnachtskonzert

Das Modern Symphonic Percussion Ensemble gastiert am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, in der Klosterkirche in Untermarchtal. Das Konzert beginnt um 14 Uhr.

Wer die Musikschüler des Ensembles um Hubert Müllerschön beim Weihnachtskonzert im Kloster in Untermarchtal schon einmal gehört hat, der wird es sich wohl auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, dieses Klangevent wieder mitzuerleben. Allesamt präsentierten sich die jungen Schlagzeuger als rhythmische Akrobaten an Marimbaphonen, Vibraphonen, Xylophonen, Glockenspielen, Schlagzeugen und verschiedenen Trommeln.

Beim diesjährigen Auftritt dürfen die Besucher wieder gespannt sein, wie sich die Musiker im Alter zwischen drei und 25 Jahren, mit erstaunlicher Virtuosität und Feingefühl, den besinnlichen, aber auch schwungvollen Stücken hingeben. Wie jedes Jahr endet das Konzert mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen. Und auch in diesem Jahr gehen die Spenden zugunsten eines der Afrikaprojekte der Barmherzigen Schwestern aus dem Kloster in Untermarchtal.