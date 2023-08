Kurse und Workshops zur Weiterbildung in christlicher Popmusik

Im Kloster Untermarchtal findet von Mittwoch bis Sonntag, 1. bis 5. November, eine „Kirchenmusikalische Popwoche“ statt. Sie umfasst Angebote für alle, die in der Band– und Popchorleitung–Ausbildung stehen sowie für Musiker und Sänger, die Kenntnisse vertiefen und neues in der christlichen Popmusik kennenlernen wollen. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 5. September.

Laut Thomas Gindele, Regionalkantor für Pop–Chorleitung und Musikdozent am Wilhelmsstift in Tübingen, werden sieben Kurse für die Bereiche Gitarre, Keyboard, E–Bass, Schlagzeug, Gesang und Pop–Chor angeboten. Beim Keyboard–Kurs gebe es außerdem eine Aufteilung in „Ausbildung“ und „Bandmusiker“. Weiter gebe es Workshops zu Tontechnik, Stimmbildung und dem Notensatzprogramm „Musescore“.

„Die in den Kursen erarbeiteten christlichen Poptitel haben verschiedene Stile und Arrangements und werden im Abschlussgottesdienst in der Klosterkirche sowie einer anschließenden Session präsentiert“, berichtet Gindele. Die Literatur beinhalte eine schöne Mischung aus aktuellen Band– und Chorstücken.