Bei ihrem Besuch am Mittwoch in Lauterach und Untermarchtal hat die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer (CDU) sich einen Überblick über den Stand der Wasserversorgung in Lauterach verschafft. Thema war auch die Entwicklung um den Klosterladen.

Bürgermeister Bernhard Ritzler zeigte der Politikerin am Beispiel der Lautertalhalle, wo eine gut erhaltene Halle nach einigen Jahrzehnten des Betriebs sanierungsbedürftig ist. In Lauterach müsse der Hallenboden ausgetauscht werden, so der Rathauschef. Die runden Bodenhülsen müssten dabei gegen quadratische ausgetauscht werden, was die Notwendigkeit des Austauschs intakter Aufbaugeräte zur Folge habe. Er verwies dabei auf die Kosten und die besondere Haushaltslage der Gemeinde. In Untermarchtal müsse das Hallendach saniert werden, da Wasser eindringt. Bisherige Anträge auf Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ seien ohne Erfolg geblieben. Ronja Kemmer sagte, das Programm übernehme 90 Prozent der Kosten, sei jedoch extrem überzeichnet. „Wir sehen, wie groß der Bedarf ist. Das Programm sollte aufgestockt werden“, so Kemmer. Bürgermeister Ritzler nannte Hallen unverzichtbar für das Leben in den Gemeinden. Neben den Vergaben für Sport, Vereinszwecke und Festivitäten benötige man sie für Seniorenturnen, Kinderturnen und gesellschaftliche Aktivitäten. Auch energetische Sanierungen und Fassadensanierung stehen an, in Untermarchtal die Umstellung der Heizungsanlage von Öl auf Wärmepumpe. In Lauterach ist ein Wärmenetz angedacht, das neben der Halle auch Rathaus und Schule versorgt.

Wasserwerk kostet 2,4 Millionen Euro

Beim Besuch des Hochbehälters in Reichenstein hat Bürgermeister Ritzler erläutert, dass die Anlage bisher nur Rechtenstein, Reichenstein, Neuburg und Talheim versorgt. Die aktuellen Kostenaussagen für den anstehenden Bau eines Wasserwerks in Lauterach lauten auf 2,4 Millionen Euro, für die Leitungsführung kommen weitere 1,6 Millionen hinzu. Die Leitungen sind notwendig, da zwei Quellen zusammengeführt werden müssen, damit die Schüttung ausreicht. Während die Gemeinde Rechtenstein sich am Hochbehälter und Wasserwerk beteiligt, trägt Lauterach die Kosten der Leitungsführung alleine. Der Rathauschef lobte die Entscheidung des Gemeinderats für zwei Edelstahltanks. Diese seien in der Anschaffung zwar teurer gewesen als Betontanks, in der Wartung seien sie jedoch günstiger.

Beim Besuch in Maria Hilf in Untermarchtal waren Generaloberin Schwester Elisabeth Halbmann und Geschäftsführer Ralf Bomheuer mit von der Partie. Zu beklagen war die Schließung der Metzgerei und des Klosterladens, der am 13. April letztmals geöffnet hat. 13 Mitarbeitende verlieren ihren Arbeitsplatz. Zwei konnten in die Pflege übernommen werden. Für die anderen werden Lösungen gesucht, wie Altersteilzeit. Bürgermeister Ritzler beklagte den Wegfall der Nahversorgung. Einig war man sich, dass auch das Kloster einen defizitären Betrieb nicht fortführen kann, hauptsächlich dem Anstieg der Energiepreise geschuldet.

Das Verkaufsmobil, das bis Stuttgart unterwegs war, wurde vom Schirmerhof übernommen und befährt nun die Tour. Sehr gut angenommen wird der offene Mittagstisch in Maria Hilf, für den das Essen im Haus zubereitet wird, mindestens 200 pro Tag. Von 78 Pflegeplätzen sind 42 belegt, rund die Hälfte von Schwestern. Sofern mehr Personal gefunden werde, könne man mehr Pflegebetten belegen. Problematisch seien die künftigen Standards für Zimmer in der Pflege. Hier hofft man auf großzügige Übergangsfristen, ansonsten drohe eine große Wertvernichtung, so Ralf Bomheuer. Ronja Kemmer betonte, dass die bisherigen Zimmer besser seien als gar kein Pflegeplatz. Sie wünsche sich eine Aussage der Politik zur Verlässlichkeit, ähnlich wie in der Finanzkrise 2008 von Kanzlerin Merkel und Finanzminister Steinbrück, „die Einlagen sind sicher“.

Anbau am Kindergarten

Bürgermeister Ritzler berichtete vom Anbau zweier Container an den Kindergarten, was 15 zusätzliche Plätze geschaffen habe und sehr gut ankomme. Auch die Kleinkindbetreuung in Räumen von Maria Hilf funktioniere Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Kloster hervorragend. Offen sei die Finanzierung der ab 2026 in der Primarstufe geltenden Ganztagsbetreuung, für die Personal fehle. Man könne nicht alles auf das Ehrenamt abwälzen. Dieses müsse zudem gestärkt werden, z.B. durch die Anerkennung von Zeiten für die Rente. Positiv bewertete Ritzler die Unterbringung von 54 Asylbewerbern im Wohnhaus St. Veit des Klosters. So könne die Gemeinde ihre Verpflichtung erfüllen. Er lobte einen Syrer, der 2015 angekommen sei, eine Ausbildung als Koch absolviert habe, und im Kloster diesen Beruf ausübe. Abschließend zeigte der Rathauschef der Abgeordneten das Baugebiet Freiherr-von- Speth-Straße mit 13 Bauplätzen, für das Gemeinde und Kloster Grundstücke eingebracht haben. Im Moment könne man alle Bauplatzanfragen erfüllen, sagte der Bürgermeister, der südwestlich eine Erweiterung anstrebt.