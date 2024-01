Jetzt läuft die Fasnet in Untermarchtal

Mit der Fasnetausgrabung ist für die Narren in Untermachtal der Weg zur Fasnet eröffnet. Die Hästräger und viele närrische Zuschauer waren bei der Ausgrabung bei der Zehntscheuer vor Ort. Die Einstimmung zur Narretei wurde mit der Ausgrabungszeremonie, viel Musik und kräftigen Schopfboale-Hoi-Rufen traditionell begangen.

Das närrische Volk erwartete die Zeremonie der „Schopfboale-Befreiung“ aus ihrem Verließ sowie die Hoka-Ma Erweckung aus der Altlache von der johlenden und kreischenden Altlacha-Hexenschar. Dabei ergriff der stellvertretende Zunftmeister Lukas Teschner das Wort und begrüßte die Ehrenzunftmeister Charly Lock und Thorsten Faad.

Dann erklärte er mit Spannung das Erscheinen der Schopfboale aus der Zehntscheuer und der Hexen aus dem Nebel der Donau-Altlache zusammen mit dem urwüchsigen und noch schlafenden Hoka-Ma. Zunächst wurde den schon unruhigen Schopfboale das befreiende Tor der Zehntscheuer geöffnet. Bei bengalischem Feuer und schaurigen Hui-Rufen erwachte schließlich der Hoka-Ma und zeigte seine Macht den Altlacha-Hexen gegenüber.

Dann stand die Stunde des „Machtwechsels“ auf dem Rathaus an. Bürgermeister Bernhard Ritzler wurde von den Narrenbütteln im alten Rathaus festgesetzt. Es folgte nach einem ausgiebigen „Vorglühen“ die Narrenbüttel-Motorkutschenfahrt unter Beifall aller Anwesenden zum Platz vor der Zehntscheuer.

Zunftmeister Jens Rapp, selbst ein Narrenbüttel, übernahm das Wort und verlas die Anklage gegen den Schultes. Bürgermeister Bernhard Ritzler wurde von den Narren aus vielerlei Gründen angeklagt. In der Klageschrift wurde unter anderem der Zeitpunkt zur Amtsenthebung kritisiert, die zeitgleich zur Fasnetausgrabung in Lauterach angesetzt war. Dies sei ein gravierender Fehler in der Termingestaltung des Bürgermeisters.

Die Worte der Verteidigung des Schultes reichten nicht und so händigte er dem Zunftmeister den Rathausschlüssel ohne Gegenwehr aus. Zunftmeister Jens Rapp lud anschließend alle Narren in die Zunftstube zum närrischen Treiben ein.

Während der Zeremonien-Pausen spielte in närrischer Manier die Musikkapelle Frankenhofen auf.