Im Jahr 1960 sind die Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul von Untermarchtal zum ersten Mal in Tansania - entstanden aus einem Sternsinger-Projekt der Untermarchtaler Klosterjugend. Nach vielen Jahren Einsatz in dem afrikanischen Land ist die Gemeinschaft dort mittlerweile größer als in Untermarchtal, erzählt Schwester Karin Weber.

Unterstützung bekommen die Schwestern vor Ort aber auch weiterhin aus Untermarchtal. Mit Spendengeldern konnte in Tansania ein Krankenhaus gebaut werden - auch mit Geldern aus der Weihnachts-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“.

Das neue Krankenhaus braucht Röntgen- und Sono-Gerät

Erst in der vergangenen Woche sei Schwester Anna-Luisa aus Tansania zurückgekehrt, sagt Schwester Karin. Und sie habe gesagt: „Für das neue Krankenhaus bräuchten wir ein Röntgen- und ein Sono-Gerät.“

Das Krankenhaus sei eigentlich fertig, die Schwestern vor Ort könnten auch anfangen zu arbeiten - drei der Schwestern sind Ärztinnen, andere im Pflegebereich tätig. Etwa 200 Betten hat das Krankenhaus. Jetzt gehe es vor allem darum, die medizinische Ausstattung zu verbessern und dazu gehören eben auch die beiden Geräte.

Schwestern in Tansania sind seit einem Jahr eine eigene Provinz

250 Schwestern gehören dem Orden in Tansania aktuell an. Das sind mehr als in Deutschland aktuell zum Untermarchtaler Orden gehören, wo 200 Schwestern Teil der Gemeinschaft sind. Deshalb sind die Schwestern in Tansania seit einem Jahr eine eigenständige Provinz unter dem Dach der Schwestern in Untermarchtal. „Wir gehören zusammen und werden sie auch weiterhin unterstützen“, sagt Schwester Karin.

Dass die Gemeinschaft dort so groß ist, habe mit verschiedenen Faktoren zu tun. Einer davon sei, dass es das Christentum in Tansania im Vergleich zu Europa noch nicht so lange gibt. Es herrsche noch eher eine gewisse „Anfangsbegeisterung“, sagt Schwester Karin.

Die erlebe sie auch jedes Mal, wenn sie in Afrika unterwegs sei. Sie habe außerdem den Eindruck, „dass wir so gesättigt sind in unserem Wohlstand, dass viele vergessen haben, dass es noch anderes gibt“ - etwa das Leben danach. Deshalb bedeute der Eintritt in einen Orden auch einen viel größeren Verzicht als in Tansania.

Ordensgemeinschaft bietet die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs

Für viele Frauen in dem afrikanischen Land sei der Eintritt in einen Orden mit sozialem Aufstieg gleichzusetzen. Das sei in Deutschland schon lange nicht mehr so. Von Anfang an hätten sich die Schwestern in Tansania deshalb unter anderem auch in der Mädchen- und Frauenarbeit engagiert, betreiben zum Beispiel Zentren für die Berufsausbildung für Mädchen.

Auch in Äthiopien zählt die Förderung von Frauen zu einem ganzen Gebiet an Aufgabenbereichen, auch seelsorgerische Tätigkeiten, Ernährungsprogramme oder die Fürsorge für bedürftige Kinder und ältere Menschen gehört dazu. Auch hier ist die Gesundheitsversorgung in Krankenhäusern ein Teil der Arbeit.

Momentan sei es nicht so einfach, Spenden zu generieren, sagt Schwester Karin. „Zur Zeit wird überall geknapst“, sagt sie - „auch bei Fördergeldern von christlichen Organisationen“. Um so mehr Bedeutung habe die Weihnachtsspendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“: „Da hoffen wir wieder sehr darauf, dass da ein bisschen Geld zusammenkommt.“