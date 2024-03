Hallensanierung wird Millionen-Projekt

Die Sanierung der Mehrzweckhalle ist am Dienstagabend zentraler Tagesordnungspunkt der Sitzung des Untermarchtaler Gemeinderats gewesen. Zudem befassten sich Bürgermeister Bernhard Ritzler und die Räte mit dem Betriebsplan des Gemeindewalds, mit einer Absauganlage im Feuerwehrhaus und der Jagdverpachtung.

Die Mehrzweckhalle sei optisch noch überwiegend in einem guten bis sehr guten Zustand, betonte Bürgermeister Ritzler. „Allerdings sind altersbedingte Probleme in vielfältiger Weise gegeben. Außerdem soll, neben den notwendigen Reparaturen, auch eine energetische Verbesserung des Gebäudes erfolgen“, so Ritzler.

Als dringend notwendig bezeichnete der Bürgermeister die Sanierung des Flachdaches, weil bereits „Feuchtigkeitsschäden“ entstanden sind. Im Rahmen der energetischen Sanierung soll die Heizungsanlage erneuert und eine Solaranlage installiert werden. „Außerdem können die teilweise defekten Sonnenrollos nicht mehr repariert werden und müssen komplett ersetzt werden“, sagte der Bürgermeister.

Die vorhandene Umwälzpumpe für das Warmwasser soll durch moderne Direktaufheizung an der Verbrauchsstelle ersetzt werden. „In diesem Zusammenhang muss auch eine Leitungserneuerung und eine Umrüstung in den Sanitärbereichen erfolgen“, sagte Ritzler und ergänzte: „Zudem ist der Boden der Sporthalle an der Verschleißgrenze und muss erneuert werden. Optisch ist der Boden zwar noch in sehr gutem Zustand, aber nach 30 Jahren ist die Elastizität des Unterbaues erschöpft“.

Um die Kosten der Hallensanierung auf mehrere Jahre verteilen zu können, werden drei Bauabschnitte gebildet. Noch in diesem Jahr sollen die „dringenden Reparaturen“ erfolgen und jetzt Angebote eingeholt werden. Auch die Beleuchtung der Halle soll dieses Jahr erneuert werden. „Im kommenden Jahr soll werden wir dann den teuersten Bauabschnitt mit der Heizungsanlage beginnen und im Jahr 2026 die Restarbeiten erledigen“, so der Bürgermeister.

„Die Ingenieure gehen von Gesamtkosten von über zwei Millionen Euro aus. Die Durchführung aller Arbeiten wird nur möglich sein, wenn die Gemeinde durch gute Zuschüsse unterstützt wird“, betonte Bernhard Ritzler, „die Verwaltung hat bereits entsprechende Anträge an den Ausgleichsstock, an die Sportstättenförderung und an KfW gestellt“.

Wie in jedem Jahr hat das Landratsamt jetzt den Betriebsplan 2024 für den Untermarchtaler Gemeindewald vorgelegt, der einen Gewinn von 1284 Euro ausweist. Der Gemeinderat stimmte dem Betriebsplan am Dienstag zu.

Im Bereich der Fahrzeughalle im Feuerwehrgerätehaus muss eine Absauganlage installiert werden, um das Gerätehaus, weiterhin als Fahrzeughalle und als Umkleidebereich nutzen zu können. „Der Einbau der Absauganlage ist die erste Maßnahme im Zusammenhang mit dem geplanten Erweiterungsbau des Gerätehauses“, sagte der Bürgermeister. Die Räte stimmten der Anschaffung der Absauganlage zum Preis von 16173 Euro zu.

Die bestehenden Jagdpachtverträge der Gemeinde Untermarchtal laufen zum 31. März aus und der langjährige Jäger hat erklärt, dass er den Jagdbogen künftig nicht mehr pachten wird. Der Gemeinderat entschied den freiwerdenden Jagdbogen an Matthias Frey aus Obermarchtal zu verpachten. Der zweite Untermarchtaler Jagdbogen wurde weiterhin an den bisherigen Pächter vergeben. Die Pachtzeit beträgt sechs Jahre.

Mit dem Bau einer Geräte- und Lagerhalle auf einem Betriebsgelände in der Ehinger Straße ist der Gemeinderat genauso einverstanden, wie mit dem Abschluss eines Gas-Konzessionsvertrags.

Am Schluss der Sitzung berichtete Bürgermeister Ritzler den Räten, dass die Gruppe „Füranand und Mitanand“ zur Verschönerung des Ortsbildes an den Untermarchtaler Blumenbeeten „von Kindern bemalte Holzblumen und ähnliches“ aufstellen wird.