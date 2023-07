Georg Radeck aus Gemeinderat verabschiedet

Die Verpflichtung eines neuen Gemeinderats und die Bildung eines Verbandsstandesamtes sind Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in Untermarchtal gewesen.

Weil er jetzt in Laupheim wohnt und seinen Wohnsitz nicht mehr in der Gemeinde hat, kann Georg Radeck nicht mehr Gemeinderat in Untermarchtal bleiben. Am Dienstag wurde er von Bürgermeister Bernhard Ritzler nach „fast 20 Jahren im Amt“ verabschiedet. Radeck trat 2004 in das Gremium ein und habe sich seitdem für die Gemeinde und die Gemeinschaft engagiert, sagte der Bürgermeister.

„Er war immer ein verlässlicher Partner mit Weitsicht und Umsicht. Durch die jahrelange Zusammenarbeit hat sich Vertrauen entwickelt auch über den Ratstisch hinaus“, sagte Ritzler. „Es waren schöne Jahre“, sagte Georg Radeck. „In Untermarchtal wurde immer Kommunalpolitik für die Bürgerinnen und Bürger gemacht, nie Parteipolitik. Und hier wurde auch finanziell nie über die Stränge geschlagen.“

Weil bei der Kommunalwahl 2018 auf der „Freien Liste“ neun Kandidaten standen, von denen acht in den Gemeinderat gewählt wurden, gab es damals nur einen Nachrücker. Der ist inzwischen aber auch verzogen und stand deshalb als Nachfolger Radecks nicht mehr zur Wahl. Weil aber auf den Wahlzettel sieben Personen jeweils drei sogenannte Splitterstimmen bekamen, musste jetzt eine Rangfolge erstellt werden um einen Nachrücker zu finden. Dazu traf sich der damalige Wahlausschuss erneut, um per Los–Entscheid eine Reihenfolge festzulegen.

Der Verpflichtung zum Ehrenamt im Gemeinderats können sich Bürger laut Gemeindeordnung nur aus „wichtigem Grund“, etwa ehrenamtlicher Tätigkeit, berufliche Anforderungen oder lange Abwesenheit, entziehen. Die Personen, die im Losverfahren auf den Plätzen eins und zwei landeten, brachten solche Gründe vor. Sodass der Gemeinderat einstimmig den drittplatzierten David Scherenbacher zum neuen Gemeinderat wählte.

Mit einer Enthaltung haben die Untermarchtaler Räte und Bürgermeister Bernhard Ritzler am Dienstag beschlossen, dass, wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, der Untermarchtaler Standesamtsbezirk aufgehoben und ein gemeinsames Verbandsstandesamt bei der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Munderkingen gebildet wird. „Die Aufgaben im schwierigen Rechtsgebiet des Standesamts können kleine Gemeinden schnell an ihre Grenzen bringen“, sagte der Bürgermeister. „Gewisse notwendige Verwaltungsarbeiten sind einfach vor Ort nicht mehr zu leisten. Wir geben aber damit ein Stück unserer Selbstständigkeit ab. Trotzdem ist der gemeinsame Weg der richtige und rechtssichere Weg und wir sind damit gut für die Zukunft aufgestellt.“

Gemeinderat Wolfgang Merkle sprach sich zwar für das Verbandsstandesamt aus, sagte aber: „Wir müssen unsere Eigenständigkeit im Blick behalten, wenn wir immer mehr Aufgaben vom Rathaus in die VG abgeben. Da bröckelt die Selbständigkeit.“ Vom neuen VG–Standesamt forderte Merkle „gute bürgerfreundliche Öffnungszeiten“.

Momentan wollen sich neun der VG–Gemeinden am Verbandsstandesamt beteiligen. Zur Erledigung der Aufgaben soll entsprechendes, geschultes Personal eingestellt und die Räume im Haus der ehemaligen Apotheke, zwischen Rathaus und VG–Gebäude in Munderkingen, gemietet werden.

Die Beurkundung von Geburten, Hochzeiten und Sterbefällen finde dann künftig in Munderkingen statt, sagte Bürgermeister Ritzler. „Die Trauung kann aber weiterhin vor Ort in Untermarchtal stattfinden.“

Im Bereich „Große Egert“ soll eine Gasleitung mit einer Länge von knapp 200 Metern verlegt werden. Hier hätte die Gemeinde die Möglichkeit Leerrohre und Kabel zum Breitbandausbau mitzuverlegen und so etwa zehn Hausanschlüsse zu schaffen. Da Untermarchtal aber eine Kooperation mit dem Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) abgeschlossen hat und die OEW von der Planung bis zur Verlegung nicht nur die Arbeiten, sondern auch die Kosten übernimmt, stellte sich dem Gremium die Frage, ob die Mitverlegung, für die es keine Fördergelder gibt, sinnvoll ist.

Am Dienstag hat der Gemeinderat seine Entscheidung vertagt, weil die Kosten der Mitverlegung noch nicht bekannt waren. Außerdem soll geklärt werden, wann die OEW mit dem Breitbandausbau im Bereich Große Egert beginnt.