Fußwallfahrt von Neuburg nach Untermarchtal

Nachdem schon am Samstag, 24. Februar, der erste Teil der Fußwallfahrt durch die Kirchengemeinden der Seelsorgeinheit „Marchtal“ von Emeringen nach Neuburg absolviert war, stand jetzt am vergangenen Samstag die Strecke von Neuburg nach Untermarchtal an.

Etwas über 30 Wallfahrer/innen sammelten sich laut Pressemeldung der Seelsorgeeinheit mit Diakon Johannes Hänn vor der Kirche St. Michael in Neuburg. Die Streckenverlauf war nicht allzu schwer und bei fast stetiger, ebener Fußwallfahrtstrecke gut begehbar. Begleitet wurden die Teilnehmer von zwei Helferinnen des DRK-Ortsvereins Obermarchtal.

Im Verlauf der Wallfahrt wurde zweimal Statio mit Ansprache und Gebet gehalten. Die Ankunft in Untermarchtal wurde zu einem Imbiss und Trunk im Pfarrhaus genutzt. Der dortige Kirchengmeinderat hatte mit den Ministranten für kleine Häppchen mit Zutaten gesorgt um den Hunger und Durst der Wallfahrerinnen und Wallfahrer zu stillen. Dies kam gut an, und verbunden waren dabei nette Gespräche der Teilnehmer an der Wallfahrt. Dann luden Pfarrer Loi und Diakon Hänn zum Wallfahrts-Gottesdienst in die Pfarrkirche St. Andreas ein. Dabei konnte auch der geistige und seelische Hunger aller Wallfahrer und Gläubigen gestillt werden