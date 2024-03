Friedensgebet im Kloster Untermarchtal

Das monatliche Friedensgebet findet am Freitag, 15. März, um 19 Uhr in der Vinzenzkirche in Untermarchtal statt. Das Thema lautet „Was ist der Mensch?“ Was ein Mensch einem Menschen antun kann, sieht man in dieser Zeit sehr wohl und man spürt auch, was Menschen für Menschen sein und werden können, teilen die Initiatoren aus dem Kloster mit. Freundschaften tun gut und Ermutigungen lassen Menschen immer wieder neu aufbrechen und auf Wege des Friedens führen. Die Veranstalter wollen im miteinander Singen, Beten und Begegnen Menschen in den Blick und ins Gebet nehmen.